Will Smith: Recept na dobré manželstvo znie hovoriť si čistú pravdu

15. júl 2004 o 17:14 TASR

Hamburg 15. júla (TASR) - Hollywoodsky herec Will Smith známy z komediálneho fantastického akčného filmu Muži v čiernom má zaručene dobrý recept na šťastné manželstvo.

So svojou partnerkou Jadou Pinkett Smithovou si hovoria vždy "čistú pravdu". Podľa jeho slov to, že si vo vzťahu manželia hovoria len polopravdy, je "veľmi zlé". "Niekedy je to trpké, niekedy to nechcete počúvať, ale je to správne a vieme, že až 95 percent manželov nie je až tak čestných ako sme my," prehlásila americká hviezda v rozhovore pre nemecký magazín Amica.

Smith okrem iného pripustil, že natáčať akčné filmy bude ešte šesť alebo sedem rokov. "Teraz mám 35 rokov a šesť, sedem rokov budem ešte behať a skákať," povedal. Sám je hrdý, že pôsobí dojmom atléta. Preto tvrdo pracoval na svojom tele a vždy chcel vyzerať ako úspešný americký atlét Carl Lewis, a nie ako nešikovný komik Jerry Lewis.