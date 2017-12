Keď sa Anthony Hopkins hral na nešťastného Afroameričana

Ľudská škvrna (The Human Stain) * USA/Nemecko, 2003 * Réžia: Robert Benton o Námet: Philip Roth o Scenár: Nicholas Meyer * Kamera: Jean-Yves Escoffier * Hrajú: Anthony Hopkins, Nicole Kidman, Ed Harris, Gary Sinise

16. júl 2004 o 8:50 ILDIKÓ PONGÓOVÁ (Autorka je filmová publicistka)

Gary Sinese ako Nathan Zuckerman a Anthony Hopkins ako Coleman Silk.

FOTO - CONTINENTAL FILM



Robert Benton, tvorca legendárneho filmu Kramerová verzus Kramer (1979), sa po päťročnej tvorivej prestávke vracia na scénu. Jeho najnovšia snímka Ľudská škvrna, ktorú nakrútil podľa známeho románu Philipa Rotha, nesie však v sebe toľko nepresvedčivých momentov, že si priam koleduje o označenie rozpačitá. A rozpačité vyznenie nezjemňuje ani účinkovanie dvoch hollywoodskych velikánov - Anthony Hopkinsa a Nicole Kidmanovej. Skôr naopak.

Film sa začína tam, kde sa samotný príbeh končí. Zasneženou krajinou uháňa auto, v ktorom sedí muž a žena. Žena pokojne oddychuje na mužovom ramene. Idylický obraz sa mení na inferno v momente, keď sa v protismere vynorí auto...

Retrospektívne sa dozvedáme príbehy postáv, ktoré sú všetko, len nie všedné. Colemana Silka, veľaváženého filológa, prinútia v čase, keď Ameriku ešte nesužoval terorizmus, ale škandál s názvom Monica Lewinski, opustiť univerzitu. V ére "political correctness" totiž povedal slová, ktoré nemal. Dvoch študentov, ktorí sa nezúčastňovali jeho prednášok, označil za "spooks", teda duchov. Netušil, že išlo o dvoch Afroameričanov. Ďalším významom slova "spook" je aj hanlivé označenie černocha. Ako sa ukáže neskôr, aj irónia osudu.

Ona, zanedbaná analfabetka Faunia, uniká pred fanatickým manželom, vojnovým veteránom, ktorý ju obviňuje zo smrti vlastných detí. Odvtedy sa životom pretĺka ako dojička kráv a upratovačka. Ich osudy sa stretnú vo chvíli, keď sa ocitnú v zdanlivo bezvýchodiskovej situácii. Čisto sexuálny vzťah sa zmení na čosi nedefinovateľné. Aj keď už samo zblíženie tohto nerovného páru je dostatočne neuveriteľným momentom, príbeh naberá na absurdnosti, keď sa na povrch dostávajú fakty z Colemanovej minulosti. A tie sú nielen absurdné, ale často aj málo motivované.

Silk nosí so sebou tajomstvo, ktoré ho mimoriadne zaťažuje. Je totiž Afroameričanom. A predstaviť si Hopkinsa ako Afroameričana vyžaduje dosť fantázie a od tvorcov aj veľa guráže. Colemanova rodina sa celý život pre afroamerický pôvod pretĺkala chudobou, ponižovaním. Coleman takto nechce žiť. Situácia kulminuje, keď sa jeho milované dievča odmietne za neho vydať, lebo zistí, že je čierny. Prijíma preto bielu identitu. Zmení svoj život a vyberie si existenciu v klamstve.

Režisér Benton sa pohybuje v dvoch časových rovinách. Študentské roky Colemana sa pletú so súčasnosťou, keď sa snaží nahovoriť Nathana, nedoceneného autora žijúceho na samote (ktorý v románe figuruje ako rozprávač, no vo filme má len periférnu úlohu), aby napísal o jeho neuveriteľnom životnom príbehu. O Fauninej minulosti sa dozvedáme len útržkovito a to len z rozprávania.

Neuveriteľnosť motívov však nie je jediným problémom filmu. Ľudská škvrna sa usiluje byť intelektuálnou, psychologickou drámou. Funguje však iba sama pre seba, nie je komunikačným prostriedkom s divákom. Je to snímka zahľadená do seba, priveľmi chladná a neautentická, aby nás dokázala emotívne vtiahnuť do príbehu. Zdá sa, že ani jej hlavní protagonisti si s predlohou nedokázali poradiť. Nicole Kidmanová síce nervózne poťahuje z cigarety, ale to z nej ešte životom prefackanú šľapku neurobí. A ani hnedé šošovky v očiach Anthonyho Hopkinsa automaticky neznamenajú, že je čierny.