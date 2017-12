Švankmajer sa pripravuje na film Šílení

PRAHA - Filozofický horor s názvom Šílení chce ešte tento rok začať nakrúcať režisér, scenárista a výtvarník Jan Švankmajer. Zatiaľ čaká na potrebné peniaze. "Chýba nám ešte zopár peňazí. Vyšiel nám český a slovenský grant a požiadali sme ešte o grant ruský. Žiadali sme o podporu aj európsky fond Eurimages," povedal Švankmajer. Tvorca surrealistického hororu Otesánek (2000), ktorý od svojho vzniku získal množstvo domácich aj zahraničných ocenení, bol minulý rok poctený čestným titulom doctor honoris causa, ktorý mu udelila pražská Akademie múzických umění. Producentom Šílení bude spoločnosť Athanor.

"Pri námete som sa inšpiroval dvoma poviedkami Edgara Alana Poea a filozofickými úvahami markýza de Sade," povedal Švankmajer. Prezradil, že to bude najmä hraný film, v ktorom sa však objaví aj paralelný analogický dej.

V scenári má vraj tiež inscenovaný klavírny koncert podľa Stravinského Petrušky, ktorý by mal v koncertných sálach využiť postupy Laterny magiky. Švankmajer však už dokončil aj ďalší scenár - Přežít svůj život. Aj v tomto prípade pôjde o celovečerný, aj keď už čisto hraný film. Vraj ho k nemu inšpiroval sen, ktorý sa mu zdal tento rok. "Povedal som si, že je to ako začiatok filmu. Kým sa prebudila moja žena, stihol som ho domyslieť." O príbehu Švankmajer povedal len to, že vykresľuje dvojitý život - jeden reálny a druhý vo sne. (čtk)