Pre dostavbu bude múzeum letectva STM zatvorené do októbra

17. júl 2004 o 10:10 SITA

KOŠICE, 17. júla (SITA) – Pre výstavbu dvoch nových výstavných hál je od tohto týždňa dočasne zatvorené Múzeum letectva, ktoré je súčasťou Slovenského technického múzea STM. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ STM Eugen Labanič, stavba potrvá približne dva a pol mesiaca a múzeum by mali znova otvoriť v októbri. Jednu halu stavia STM a stavbu druhej financuje Vojenský historický ústav Bratislava. Obe sa stavajú súčasne. Náklad na stavbu jednej haly sa pohybujú okolo 22 miliónov korún. Stavbu realizujú na základe tendra Hutné stavby Košice.

Pre výstavbu zrušili v leteckom múzeu expozíciu bojových lietadiel v exteriéroch a stroje dočasne umiestnili v náhradných priestoroch. Ako Labanič uviedol, neznamená to, že sa činnosť leteckého múzea zastavila. Doložil, že vo štvrtok prevzali dva nové exponáty – helikoptéru ALUET II, ktorú darovalo Belgické kráľovstvo a nadzvukové bojové lietadlo A- 5, ktorú vyrába Čína pre svoju armádu. V sobotu Eugen Labanič cestoval na Ukrajinu do Užhorodu, kde preberá vojenské lietadlo AN – 2, ktoré daroval ukrajinský prezident Leonid Kučma.

,,Architektonické riešenie výstavných hangárov je veľmi zaujímavé a u nás nezvyklé. Raritou je, že strešný plášť bude zhotovený zo špeciálnej textilnej tkaniny, čo u nás nemá obdobu,“ povedal Labanič. Strecha je veľmi členitá, pričom sú v nej nainštalované „svetelné“ tunely, ktoré zabezpečia prirodzené osvetlenie výstavných priestorov. Autorom návrhu a projektu je architekt Martin Drahovský. Labanič doložil, že STM zatiaľ nemá k dispozícii celú potrebnú čiastku na stavbu haly, no verí, že ministerstvo kultúry poskytne potrebné zdroje, o ktorých v súčasnosti rokujú.

