Posvätné indické kamene v čajovni

18. júl 2004 o 15:57 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA) - Šivalingamy - posvätné kamene Indie a Nepálu vystavuje nitrianska Čajovňa dobrých ľudí až do konca júla. Ako agentúru SITA informovali autori výstavy, Alena a Vladimír Ondejčíkoví, v sídle čajovne na Farskej ulici ponúkajú originálnu výstavu kameňov, ktoré do tvaru vajca omýva rieka Narmada pretekajúca naprieč Indiou. Práve pre zaujímavý jav, tvarovanie kameňov všetkých veľkostí do tvaru vajca, je rieka považovaná za posvätnú.

Kamene v tvare vajca so zaujímavými kresbami pútajú ľudí už tisícročia. Pripisovala sa im veľká sila a boli symbolom mužnosti, stvorenia sveta a samotného hinduistického boha Šivu. Vkladali sa do podstavca symbolizujúceho ženské jóní a ukladali sa pred hinduistické chrámy a pre mnohé z nich sa chrámy i stavali. "V Čajovni dobrých ľudí je vystavená zaujímavá kolekcia šivalingamov, ktoré sme priviezli z cesty do Indie a Nepálu. Unikátom výstavy je obrovský šivalingam, ktorý sa radí k najväčším v Európe," tvrdia Ondrejčíkoví.

Výstavu posvätných šivalingamov sprevádzajú fotografie z cesty do Indie a Nepálu a ochutnávky skvelých himalájskych čajov. Na jej príprave spolupracovala Čajovňa dobrých ľudí s Bonsai centrom Nitra a Magazínom Bonsaj a čaj.