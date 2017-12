McCartney sa do Hollywoodu sťahovať nebude

Londýn 18. júla (TASR) - Paul McCartney sa údajne definitívne vzdal plánov presťahovať sa do Hollywoodu.

18. júl 2004 o 17:28 TASR

Šesťdesiatdvaročného exbeatla presvedčili jeho tri deti z prvého manželstva, ktoré mal so zosnulou Lindou McCartneyovou, aby naďalej zostal bývať v Británii. "Byť čím najbližšie so svojou novou manželkou Heather k ostatným členom rodiny je pre Paula to najdôležitejšie," uviedol hovorca páru pre denník Telegraph.

Tridsaťšesťročná exmodelka Heather Millsová žiadala od McCartneyho, aby sa spoločne presťahovali do Hollywoodu, keďže dostala lukratívnu ponuku televíznej spoločnosti CNN viesť Chatshow. McCartneyho deti - Stella, James a Mary však dali jasne najavo, že chcú mať svojho "otca pri sebe".