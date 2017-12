Beyoncé Knowlesová sa chce údajne presťahovať do Londýna

Londýn 18. júla (TASR) - Americká popová hviezda Beyoncé Knowlesová sa údajne chce presťahovať do Londýna.

18. júl 2004 o 17:45 TASR

Dvadsaťdvaročná speváčka chce podľa správ dnešného vydania denníka Mail on Sunday kúpiť v populárnej štvrti Chelsea dom, za ktorý by zaplatila v prepočte približne 160 miliónov slovenských korún. V blízkosti jej novej vily býva herec Hugh Grant a modelka Liz Hurleyová. V Londýne chce údajne speváčka podobne ako popová kráľovná Madonna a Gwyneth Paltrovowá nájsť so svojím priateľom Jay-Z nový domov.

Okrem toho, ako dodáva Mail on Sunday, jej rozhodnutie presťahovať sa pravdepodobne značne ovplyvní aj skutočnosť, že princ Charles je jej veľkým fanúšikom. "Na strane druhej zase Beyoncé má rada Charlesa, lebo pre ňu stelesňuje všetko čo je britské," cituje denník nemenovanú priateľku speváčky.