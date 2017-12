CD

nové CD na trhu

19. júl 2004 o 10:00

Sandboy: Wanderlust

Hinterland Records / Wegart

Prekvapivý debut odpovedá na otázku, či sa už nu jazz nezacyklil vo svojich šablónach. Žiadne šablóny nemôžu byť prekážkou, keď niekto príde s veľmi sviežou hudbou, plnou melodických, harmonických a aranžérskych nápadov, a ponúkne ju priamo zo srdca. Nemci vedia robiť modernú brazílsku hudbu, to už dokázala séria Glücklich, ktorú zostavoval prominentný DJ Rainer Trüby. Teraz prichádza na scénu hudobník, aranžér a producent Sandboy alias Tobias Meggle a prináša veľmi horúcu, duchaplnú a pritom osviežujúcu produkciu. Takmer všetky tracky boli nahrané naživo, ale elektronika je citeľná. Spieva tu päť speváčok a dvaja speváci. Album nahralo desať skvelých hudobníkov. Sám Meggle je klávesista, obsluhuje sample a počítač. Okrem Brazílie počujeme aj stopy funky a, ako inak, acid jazzu. Horúci tip do dovolenkových prehrávačov!

Caroline Henderson: Don't Explain

Stunt Records/ Hevhetia Records

Zasa čosi na čas, keď sa zošerí a deň zvláčnie do noci. Keď kapela začne hrať, niekedy očakávate, že sa ozve chrapľavý hlas Toma Waitsa. Speváčka Caroline Henderson má však hlas krásny podľa bežných kritérií. Zastretý, hladký, s rytmicky precíznym frázovaním. Hudba pláva kdesi medzi šansónom a džezom, pripomína možno Cassandru Wilsonovú. Kapela nechŕli tóny, drží sa pozadu, vie pekne zaswingovať aj groovovať, ale väčšinou vytvára vláčne nálady, ktoré nebodnú a podporia intímny rozhovor. Album prekvapuje vyzretosťou a vkusom. Akordeón, občas pomáhajúci triu klavír/organ kontrabas - bicie, bol dobrý nápad.

Georg Levin: Can't Hold Back

Sonar Kollektiv/Wegart

Funky berlínskej produkcie zo stajne, kde sú ako doma členovia známej Jazzanovy. Aj v tomto albume má prsty "jazzanovista" Alex Reinemer, spoluprodukoval štyri skladby. Ak máte radi 80. roky, nastražte uši, spevák, skladateľ a producent Georg Levin ich má rád tiež, a preto si užijeme si dosť groovov, dychových sekcií aj sláčikových mäkčidiel. Základy sú však skôr živé, kapelové, samozrejme, skombinované s elektronikou. Vzormi Levina sú Prince, Marvin Gaye a Earth, Wind & Fire a je to dosť počuť. Sám spevák frázuje poučený čiernymi vzormi, občas prechádza do falzetu, robí všelijaké ozdoby, ktoré komunikujú so šliapajúcim "spodkom" a kontrujú mu ženské vokály. Nájdeme tu aj dosť aranžérskych ozdôbok a jedno celkom seriózne rockové gitarové sólo. Ak si toto CD vložíte ráno do diskmena, určite pôjdete do práce s väčšou chuťou, aj keď sa nedozviete nič nové. Tento pop je čarovný tým, že nič nepredstiera, len baví.

Ridin' Thumb: Work It Out

Sundance/ Hevhetia Records

Mimoriadne príjemné prekvapenie z agilného dánskeho labelu Sundance: Dáni Ridin' Thumb sú momentálne jedna z najlepších európskych funkových kapiel! Čistokrvná inteligentná zábava, skvele zahraná hudba, ktorá vás rozhýbe aj keď práve bežíte. Štrnásťčlenný band so spevákom, speváčkou, dvoma rapermi, dvoma gitaristami, klávesistom, rytmikou, dychovou sekciou a DJom hrá mimoriadne chytľavé veci. Nápadmi možno trochu porovnateľné s tým, čo robili Made 2 Mate v najlepších časoch, ale znie to "čiernejšie". V hustých a hutných dychoch je neprepočuteľný barytónsaxofón, čo zasa evokuje Tower Of Power. A pritom je to na výsosť súčasná hudba, patina je len ozdobná. Kandidát na album tohto roka, najlepšie antidepresívum, aké si človek môže predstaviť.

(mrn)