Cypress Hill v novom hite získajú viac než len číslo

What's Your Number? Let's go!

[B-Real] I met her a club, her friend liked me but she didn't She noticed a lot of girls giving up their phone digits She didn't wanna be one of those hoes In clothes exploiting her body from head to toes She had glossy lips she was swaying her hips On the dance floor and every nigga's flashing her grip Trying to impress her in vain she gave no play Niggaz hit her up for numbers and she said no way I thought to myself let it go and roll on, B But like Smokey said she really had a hold on me I couldn't stop staring I started to fantasize with her Voices in my head said she's tantalizing ya Even if I moved to the other side of the party I had pictures in my head of her moving that body I was beside myself with hunger pain So I slowly walked over and I asked her name [Chorus: repeat 2X] What's your name, what's your number? I'd like to get to know you Can we have a conversation? The night is young, girl give me a chance! [B-Real] She gave a smile but I got no answer though I took a while before she gave a chance she's acting cold I offered her a drink she turned me down blat She said if you want my name you gotta do better than that I said OK, now your shit don't stink I'ma walk away only tried to buy you a drink As I began to walk away she said I'm sorry for real But every guy in the club tried slipping me pills I don't trust guys each and every one will lie to you I said I understand but it's not what I try to do I wasn't even gonna come to your table But if I didn't I knew that I'd regret it later I go after what I want but I got class For me no need to slip a pill if I want ass She gave me a funny look I couldn't tell what it meant She let her guard down and on our conversation went [Chorus] [B-Real] She said I want a man with a plan and ambition Not an immature nigga on a "pussy-hit mission" I'm too good for that I have so much to offer Got a good job working at my mom and dad's law firm You got goals, that's what she asked Yeah I wanna fill my home with platinum plaques It takes hard work but you know it's coming after She said 'oh my God you must be a famous rapper!' I do all right but I'm never satisfied I'm told when you still love what you do it never gets old I strive for more but that's enough about me Why don't we skip out the club and take a walk on the street We slipped out of the club with no worries Seems she wanted to get out in a hurry We hung all night till we lost our friends Till they caught us bangin in the back of a Benz

Aké je tvoje číslo?Poďme

[B-Real] Stretol som ju v klube, jej priateľ ma mal rád ale ona nie Všimla si kopu dievčat rozdávajúcich svoje telefónne čísla Nechcela byť jednou z nich V oblečení ktoré využívalo jej telo od hlavy po päty Mala lesklé pery a kývala bokmi Na tanečnom parkete a každý neger sa mihol v jej objatí Zbytočne sa snažia zapôsobiť na ňu nehrala žiadnu hru Negri ju žiadali o čísla a ona povedala v žiadnom prípade Myslel som si že to nechám tak a stiahnem sa, B Ale ako povedal Smokey naozaj na mňa čakala Nemohol som prestať zízať, začal som o nej fantazírovať Hlasy v mojej hlave povedali že ma dráždi Aj keď som sa presunul na inú stranu párty Mal som v hlave obrázky jej pohybujúceho sa tela Bol som bez seba lačnou bolesťou Tak som pomaly kráčal okolo a spýtal som jej na meno [Chorus: repeat 2X] Aké je tvoje meno, aké je tvoje číslo? Rád by som ti dal vedieť Môžeme sa porozprávať? Noc je mladá, dievča daj mi šancu! [B-Real] Usmiala sa, ale aj tak som nedostal odpoveď Chvíľu som počkal kým mi dala šancu, hrá sa na chladnú Ponúkol som jej drink, no s krikom odmietla Povedala ak chceš moje meno mal by si sa viac činiť Povedal som OK, teraz tvoje sračky nesmrdia Kráčam preč len sa snažím kúpiť ti drink Keď začnem kráčať preč povedala fakt mi je to ľúto ale každý chalan v klube sa mi snažil podstrčiť tabletky Neverím chalanom, všetci ti budú klamať Povedal som že rozumiem ale to nie je to čo sa snažím urobiť Nestihol som sa vrátiť k tvojmu stolu Ale ak by som to neurobil, vedel som, že by som to neskôr ľutoval Šiel som po tom čom som chcel ale dostal som prednášku Ja nemám potrebu hltať pilulky ak chcem niečo iné Zábavne na mňa pozrela nemohol som povedať čo to znamenalo Nechala odísť svojho strážcu a našu konverzáciu [Chorus] [B-Real] Povedala chcem muža s plánom a ambíciou Nie nezrelého negra na "missii-zbaľ kočku" Som na to príliš dobrá mám tak veľa čo ponúknuť Dostaň dobrú prácu pracuj v právnickej firme môjho otca a mami Dostávaš méty, na to sa pýtala Yeah chcem zaplniť môj domov platinovými plaketami Chce to tvrdú prácu ale vieš že to príde skoro Povedala `och, môj Bože, ty musíš byť slávny rapper!` Robím všetko správne, ale nie som nikdy spokojný Povedal som keď stále miluješ to čo robíš nikdy to nezostarne Snatím sa oviac, ale to je o dosť o mne Prečo neujdeme z klubu a nekráčame po ulici Vykĺzli sme z klubu bez starostí Vyzerala, že chce odísť náhlivo Neboli sme ničoho schopní celú noc, kým sme stratili priateľov Kým nás nachytali na zadnom sedadle Benzu