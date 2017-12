V Británii vydajú najúspešnejšie albumy Adama Anta

Londýn 19. júla (TASR) - Hudobný štýl New Romantic, novej vlny s malou prímesou popu a punku, pravdepodobne chutí Britom aj po vyše 20 rokoch.

19. júl 2004 o 14:15 TASR

Sony Music v najbližšom období vydá na trh tri najúspešnejšie albumy novoromantika Adama Anta, ktorý začiatkom 80. rokov zožal úspech so skladbou Stand And Deliver. Pôjde o vydanie prvých troch a zároveň najúspešnejších albumov britského speváka, ktorý raz chodil v kostýme piráta a raz sa zase objavil vo videoklipoch v kostýmoch rozprávkového princa. Albumy budú obsahovať aj bonusové skladby a demo verzie.

Okrem toho budú obsahovať také úspešné songy ako Dirk Wears White Sox z roku 1979, ktorý sa pohyboval medzi novou vlnou a punkom. Ďalej skladby z albumov Kings Of The Wild Frontier (1980) a Prince Charming, ktorým dosiahol Adam vrchol svojej popularity v roku 1981 a následne sa rozišiel so svojimi Ants a nikdy viac sa sólo nepresadil.