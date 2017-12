Bude primabalerína Veľkého divadla tancovať už len na diskotéke?

V dejinách ruského baletu vraj nikdy nebola škandálnejšia osobnosť než primabalerína Anastázia Voločkovová. Ešte nedávno bola hviezdou poprednej moskovskej scény - Veľkého divadla. Potom bola označovaná ako "tučná", uviazla v súdnych sporoch a zarábať ..

20. júl 2004 o 11:00

Anastázia Voločkovová v časoch svojej bývalej slávy ako primabalerína moskovského Veľkého divadla. FOTO - TASR



V dejinách ruského baletu vraj nikdy nebola škandálnejšia osobnosť než primabalerína Anastázia Voločkovová. Ešte nedávno bola hviezdou poprednej moskovskej scény - Veľkého divadla. Potom bola označovaná ako "tučná", uviazla v súdnych sporoch a zarábať na živobytie si teraz musí na dedine.

Niekdajšia primabalerína vlani šokovala ruskú kultúrnu verejnosť, keď sa rozhodla súdiť s Veľkým divadlom. To jej po piatich rokoch spolupráce dalo náhle najavo, že už o jej služby nemá záujem, a rozviazalo s ňou pracovný pomer. To vzala ako urážku na cti a vedenie divadla zažalovala. Požadovala symbolickú kompenzáciu vo výške jedného rubľa a hlavne možnosť vrátiť sa na scénu. Súd jej síce vyhovel, ale kariéru jej to nezachránilo.

Mladá ambiciózna tanečnica zažiarila najprv v rodnom Petrohrade, tancovala v Londýne a potom ju angažovalo Veľké divadlo. Získala tam hlavnú úlohu v najlepších predstaveniach, bola vyznamenaná titulom zaslúžilá umelkyňa a zdalo sa, že ju čaká sláva ako Maju Pliseckú či Galinu Uľanovovú. Dnes s ňou však jej bývalí partneri odmietajú tancovať a umeleckí riaditelia divadiel si navzájom rozprávajú historky o jej neschopnosti.

Útočisko zatiaľ metropolitná hviezda našla na provinčnej scéne v Krasnodare na juhu Ruska. Tam pôsobí bývalý umelecký šéf Veľkého divadla Jurij Grigorovič, ktorý bol tiež kedysi vypudený z poprednej moskovskej scény. Voločkovová v Moskve síce tancovať smie, ale vedenie ju odmieta obsadzovať do hlavných úloh. Podľa riaditeľa Anatolija Iksanova sú jej telesné miery na pomery tejto scény priveľké. Tanečnica sa to pokúsila niekoľkokrát vyvrátiť na súde, ale neuspela.

"Je to absurdné. Moje parametre sa nelíšia od iných baletiek Veľkého divadla. Meriam 170 centimetrov a vážim 50 kilogramov. Navyše mám ľahké kosti. Vďakabohu, že mám takú postavu a nie som vychudnutá," komentovala výhrady k svojim krivkám.

Tlač viac-menej škodoradostne tvrdí, že ani v Krasnodare to Anastázia nemá ľahké. Tamojší partner ju vraj skoro pustil, keď ju mal v náručí v Minkusovom balete Bajadéra. Celá sála vraj reagovala zdeseným povzdychom, keď sa mu pod ťarchou partnerky zachvela ruka a prehol chrbát. Situáciu síce zvládol, ale len s veľkou námahou, písal o vystúpení denník Izvestija. Poznamenal, že povesti o nadmerných kilogramoch zrejme nebudú také nepodložené.

Balerína je momentálne najmenej v piatich súdnych procesoch. Žalujú ju bytoví návrhári a stavbári, ktorým vraj nezaplatila účty za opravu svojich prepychových bytov. V tlači sa objavili snímky interiéru, ktorý by jej vraj mohli závidieť i cárske baleríny. "Zneužili ma. Prečo by som nemohla mať stenu smaragdovej farby, keď je to farba mojich očí? Opravári to však nakrútili a dali kolovať. Teraz sa mi do kúpeľne v internete pozerá celé Rusko. Ani umyť sa nemôžem," pohoršuje sa baletka. Súd jej však vymeral, aby zaplatila 1,2 milióna dolárov za opravy.

Nedávno proti sebe popudila provinčné divadlá, kde skoro zmarila niekoľko predstavení. Po ceste do Kostromy sa vraj opila a vyhlásila, že "v takej diere vystupovať nebude". Podobne sa zachovala i voči divadlu v Joškar-Ole. "Celá jej sláva nie je v umení, ale v škandáloch," tvrdia riaditelia.

Voločkovová však namieta, že ide o klebety a provokácie, za ktorými stojí ohrdnutý milenec. Úklady proti nej údajne kuje "samoľúby muž". Je to vraj oligarcha, vplyvný boháč, ktorého ona odmietla, ale od jeho sponzorských darov je Veľké divadlo závislé. "Povedal mi, že pokiaľ budem tancovať, tak len na diskotéke, a ani to nebude v Moskve," oznámila.

ALEXANDRA MALACHOVSKÁ, čtk