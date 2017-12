Festival Letná pauza už túto sobotu

20. júl 2004 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 20. júla (SITA) - To najlepšie nielen zo slovenskej hudobnej scény ponúkne v sobotu 2. ročník hudobného festivalu Letná pauza. Bojnický 13-hodinový maratón prevažne rockovej a popovej hudby odštartuje o 13:00 na futbalovom ihrisku "pod farou". V areáli festivalu, do ktorého sa vchádza z hlavnej cesty smerujúcej z Prievidze do Opatoviec, sa začne program už od 13:00. Až do druhej hodiny nad ránom sa postupne predstaví viac ako desiatka známych hudobných mien. Vystúpia skupiny ako Nocadeň, Smola a hrušky, Chiki liki tu-a, No Name a ako hviezda hosť z Českej republiky - kapela Buty. Medzi pozvanými interpretmi je aj Robo Papp a nový spevácky objav Zuzana Smatanová.

Súčasťou Letnej pauzy bude aj semifinále súťaže začínajúcich hudobných skupín - Jim Beam Music, ohňová show a súťaže o letenky, či let balónom. K dispozícii bude občerstvenie, hygienické zariadenia a pre prípad potreby aj tím pracovníkov prvej pomoci. Ten, komu by hudobné dianie v areáli festivalu nestačilo, môže navštíviť neďaleký Zámok Bojnice alebo Zoologickú záhradu.

Viac o programe festivalu na internetovej adrese www.letnapauza.sk.