Čierny funk v podaní bielych Maroon 5

21. júl 2004 o 18:00

Koľkokrát ste počuli pesničku This Love v rádiu? Možno stokrát. Pozoruhodné je, že táto milostná skladba v strednom tempe od kalifornskej skupiny Maroon 5, ktorá v súčasnosti valcuje hitparády po celom svete, vyšla na ich debute Songs About Jane ešte pred dvomi rokmi. Príbeh Maroon 5, funk-pop-nezávislej kapely z Los Angeles, je klasickým príkladom partie mladých hudobníkov, ktorá si na svoj úspech musela počkať.

Základ Maroon 5 sa sformoval v druhej polovici deväťdesiatych rokov ešte pod názvom Kara Flowers, na strednej škole. Spevák Adam Levine, gitarista Jesse Carmichael, basgitarista Mickey Madden a bubeník Ryan Dusick mali sedemnásť, pred sebou nahrávaciu zmluvu s miestnou spoločnosťou a veľké vyhliadky do budúcnosti. Debutový album The Fourth World, ktorému dominoval alternatívny gitarový rock, však prepadol, a Kara Flowers sa stiahli do úzadia.

Kde sa stala chyba? Spevák Adam Levine dnes priznáva, že objavil čierny funk a soul. "Ľudia počúvali černošskú hudbu, ktorú sme vôbec nebrali na vedomie, ako napríklad Biggieho Smallsa, Missy Elliot alebo Jay-Z. Potom však vyšla platňa od speváčky Aaliyah a nám to vyrazilo dych. Keď som rozmýšľal o písaní piesní, mal som na mysli The Beatles, Dylana alebo Simona and Garfunkela, čiže pesničky, na ktorých som vyrástol. Vtedy však vstúpil do môjho života Stevie Wonder a našiel som spôsob, ako na to."

Levine zmenil spôsob spevu, Jesse Carmichael prešiel z gitary na klavír a s príchodom nového gitaristu Jamesa Valentina znovuzrodená skupina prijala názov Maroon 5. Nový zvuk, nové meno a chuť na hranie jej vyniesli novú nahrávaciu zmluvu s firmou Octone Records.

"Chceli sme nahrať priamočiaru funkovú R&B platňu," povedal Levine pre Rolling Stone o albume Songs About Jane (2002), plnom soulových melódií, funkových rytmov, ale aj klasického pesničkárstva. Spevák, ktorý sa medzičasom stal novým americkým sexsymbolom, priznáva, že všetky piesne na debute popisujú jeho dlhoročný komplikovaný vzťah s jednou neznámou dievčinou.

V nasledujúcich dvoch rokoch strávila skupina na cestách v koncertnom autobuse (v roku 2003 odohrala dvesto koncertov, za čo si vyslúžila prezývku najťažšie pracujúcej kapely v americkom šoubiznise), aby sa na jar tohto roku dozvedela, že singel This Love je najhranejšou skladbou v americkom éteri.

Kritici si úspech Maroon 5 vysvetľujú tým, že v čase, keď rebríčky sú preplnené čiernou hudbou, objaví sa biely chlapec a ten to vie ešte lepšie. Iní zas tvrdia, že sú skôr ďalšou reinkarnovanou chlapčenskou skupinou, typickým "boy-bandom". S tým rozdielom, že oni vedia hrať na hudobné nástroje.

PETER BÁLIK