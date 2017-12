V našich kinách: Ľudská škvrna

O tom, aké komplikované môžu byť ľudské city a ako hlboko sa do nás môže vryť minulosť, rozpráva film Ľudská škvrna. Zišli sa v ňom ľudia, ktorých delí nielen vek, spoločenské postavenie a intelekt, ale aj rasa.

21. júl 2004 o 19:00 MILOŠ ŠČEPKA

Hlavnú mužskú úlohu dostal Anthony Hopkins - hrá profesora Colemana Smitha, ktorý je nespravodlivo obvinený z rasizmu. Príde o miesto na univerzite a vzápätí aj o milovanú manželku. Spolu s kariérou sa mu zrúti celý život. Potom sa spriatelí s obdivovaným spisovateľom Nathanom Zuckermanom (hrá ho Gary Sinise) a zaľúbi sa do mladej svojráznej asociálky Faunie Farleyovej - na jej postavu sa podujala Nicole Kidmanová. Nikto netuší, že profesor v skutočnosti nemôže byť rasista.

Na minuloročnom festivale v Benátkach bol oň medzi akreditovanými hosťami taký záujem, že vyvolal zmätok medzi usporiadateľmi. Tí nezvládli nával a začiatok predstavenia sa oneskoril o polhodinu. Počas sto piatich minút však väčšinu divákov nadšenie opustilo. Film nezískal ani jedno ocenenie a tvorcovia ho na tlačových konferenciách museli brániť.

Z ich odpovedí sme vybrali:

Robert Benton, režisér

Každý z vašich filmov (Bonnie a Clyde, Kramerová v. Kramer, Miesta v srdci, Ľudská škvrna) je úplne iný. Zámerne?

"Vždy hľadám niečo nové, úplne odlišné od predchádzajúceho. Príprava nakrúcania, práca na scenári - to všetko trvá dlho, a ja si veľmi pozorne vyberám, s akými postavami, s akým príbehom strávim nasledujúce roky."

Ako námet na ten najnovší poslúžil román Philipa Rotha. Podľa jeho diel už nakrútili filmy Pobrežné správy a Ohňostroj márnosti.

"Ani Pobrežné správy, ani Ohňostroj márnosti sa mi nepáčili. Sklamali ma. Milujem Rothove knihy, no je medzi nimi mnoho takých, ktoré by som si nevedel predstaviť ako film. Ľudská škvrna sa mi, naopak, už pri prvom čítaní pred očami začala meniť na film."

Nemali ste žiadne pochybnosti?

"Producent nepochyboval o úspechu, ja áno. Zmenilo sa to, keď sme obsadili Nicole Kidmanovú a Anthonyho Hopkinsa. Ľudská škvrna je film, ktorý závisí od hercov, nie od režiséra ani od autora predlohy, ba vlastne ani od kameramana. Len od hercov. Ich výkony určujú, či dielo bude v kontakte s divákmi fungovať, alebo nie. S Nicole Kidmanovou som pracoval na filme Billy Bathgate. Mám ju veľmi rád, pretože dokáže zahrať čokoľvek. Skutočná charakterová herečka. Anthonyho som si vybral preto, lebo na rolu profesora Silka bolo treba výnimočného herca. Takého, ktorý nás presvedčí, že je kultivovaným profesorom literatúry na univerzite, no zároveň bol kedysi boxerom a bojovnosť mu zostala dodnes. Nerobili sme mu žiadne úpravy, nezmenil dokonca ani výslovnosť, len kontaktnými šošovkami sme mu zmenili farbu očí z modrej na zelenú."

Nicole Kidmanová

Idete z filmu do filmu, takže vás dokonca začali obviňovať z vorkoholizmu.

"Verte či nie - nakrúcať je pre mňa zábava, neberiem to ako prácu. Vlastne som si zámerne vybrala hneď trojicu filmov. Je to pre mňa akási trilógia. Začala sa Hodinami, pokračovala Dogville a skončila som Ľudskou škvrnou. Filmy o rôznych podobách lásky. Potrebovala som v tom čase robiť práve takéto filmy."

Čo vás na nich láka?

"To neuchopiteľné. Nikdy nemožno určiť, čo zvedie dvoch ľudí dohromady, prečo sú určení jeden druhému. Dvadsaťpäťročná žena a sedemdesiatročný muž, sedemdesiatročná žena a dvadsaťpäťročný muž - to nehrá žiadnu rolu."

Vekový rozdiel v príbehu teda nie je dôležitý?

"Ľudská škvrna je podľa mňa najmä o tajnostiach, o veciach, ktoré ľudia skrývajú, netušiac, ako hlboko to poznačí ich životy. Ako veľmi ich tajomstvá zmenia. Je však aj o tom, ako veľmi môžu dvaja ľudia na dne potrebovať jeden druhého."

Anthony Hopkins

Povedali ste, že politická korektnosť je jedno z najväčších negatív našej súčasnosti.

"Týka sa to celého sveta. Všetci sme nakazení politickou korektnosťou a pokrytectvom, sebectvom a aroganciou. Lenže to nie je nejaký nový úkaz, to tu bolo odjakživa. Nejde o nejaký špeciálny americký fenomén."

Vaše názory sú známe, ale riadite sa nimi? Nemuseli ste nikdy robiť kompromisy?

"To neviem. Nerozmýšľam o tom. Kedysi som hral Nixona - bolo to politicky korektné? On určite nebol politicky korektný, bol dokonca politiky nekorektný. No ja som si s tým nerobil ťažkú hlavu. Bola to skvelá rola, skvelá herecká príležitosť."

Ako ste sa pripravovali na rolu v Ľudskej škvrne?

"Naučil som sa svoj text a potom som ho zahral. Tak to robím vždy. Žiadne hĺbkové analýzy charakteru. Naučil som sa tešiť z hereckej práce. Buď v stvárňovanej látke niečo je - a potom fajn. Alebo tam nie je nič - a potom nemám čo stratiť. Idem do toho najlepšie, ako viem, odrobím si svoje. Na herectve nie je nič tajomné. Celá tá mystika okolo je nezmysel.