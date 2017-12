"Hosťovanie" Kiefera Sutherlanda nadchlo klubové publikum na Novom Zélande

21. júl 2004 o 8:43 TASR

Wellington 21. júla (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda Kiefer Sutherland, ktorý je za postavu agenta Jacka Bauera v seriáli 24 nominovaný aj na televíznu cenu Emmy, sa stal prekvapujúcim hosťom pánskeho revuálneho programu v jednom z klubov novozélandského mesta Raetihi.

Vystúpenie syna slávneho Donalda Sutherlanda, pri ktorom si za tónov hitu You Can Leave Your Hat On stiahol najskôr ponožky, aby si následne vyzliekol aj košeľu, nadchlo publikum, informoval v dnešnom vydaní tamojší New Zealand Herald.

Podľa zamestnancov klubu prinieslo vystúpenie radosť a ojedinelý zážitok aj samotnému hercovi.

Kiefer Sutherland nakrúca v súčasnosti v okolí Raetihi historický film River Queen, príbeh írskych prisťahovalcov na Novom Zélande 19. storočia.