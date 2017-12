Festival Rock Pop Corgoň sa tento rok neuskutoční

21. júl 2004 o 14:05 TASR

Bratislava 21. júla (TASR) - Z technických príčin sa tento rok neuskutoční 9. ročník hudobného festivalu Rock Pop Corgoň, ktorý sa mal presťahovať z rekreačnej oblasti Kurinec v Rimavskej Sobote do Lučenca.

O sťahovaní festivalu sa rozhodlo koncom jari, keď začala v pôvodnom areáli, kde sa našli teplé pramene, prebiehať rekonštrukcia. "Na to, aby sme návštevníkom zabezpečili rovnaký, ak nie lepší štandard, by sme potrebovali viac času," vysvetlila príčiny odloženia festivalu na leto 2005 Silvia Turnerová z Rock Pop Bratislava. Festival bol plánovaný na termín od 12. do 13. augusta a organizátori rokovali s headlinermi ako sú kapely Nickelback, Offspring a Rasmus. Lístky sa ešte nepredávali, takže nebude problém s vracaním vstupného. Turnerová ubezpečuje, že budúci rok sa festival v Lučenci určite bude konať a jeho ambíciou zostane priviesť na Slovensko svetoznáme kapely, ale i ponúknuť špičku slovenskej i českej hudobnej scény.

Minulé leto začiatkom júla gemerský festival ponúkol vystúpenie britskej formácie Motorhead a lotyšských Brainstorm, domáce farby hájila slovenská Tublatanka, Gladiator, Chiki Liki Tua, Vanilla Club, Dereš a Misha. Celkovo sa počas troch dní na troch pódiách vystriedalo vyše 40 kapiel a interpretov.