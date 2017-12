Zákaz porušil aj Bono, ospravedlnil sa

Rock and roll už nie je to, čo býval, konštatovala agentúra Reuters, keď sa írsky rockový spevák Bono verejne ospravedlnil za to, že si dal na verejnosti cigaretu.

22. júl 2004 o 10:00

Na tabaku si Bono pochutnával minulý mesiac v Dubline a spoločnosť mu robili rockeri z kalifornskej skupiny Red Hot Chili Peppers. Speváka pristihli s cigaretou na fláme, ktorý sa predĺžil v reštaurácii hotela Clarence. Ten patrí Bonovi a ostatným členom skupiny U2. "Bolo to skoro ráno. Bol som v spoločnosti ľudí, ktorí nemali o zákaze ani potuchy a ja som si to v tú chvíľu neuvedomil," citovali írske noviny speváka. "Zamestnanci a zopár priateľov ma na zákaz upozornili. Ospravedlnil som sa im, teraz sa ospravedlňujem znova." (čtk)