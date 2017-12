Daniela Peštová a Paľo Habera budú Vianoce tráviť spolu

25. nov 2001 o 15:08 TASR

Bratislava 25. novembra (TASR) - Spevák Paľo Habera a česká supermodelka Daniela Peštová sa v sobotu na Slovensku pravdepodobne po prvý raz ukázali na verejnosti ako pár.

Šťastný párik sa väčšinu času držal za ruky a ich príchodu do sály bratislavského Istropolisu, kde sa vyhlasovali výsledky ankety Slávik 2001, venovali náležitú pozornosť všetci prítomní fotoreportéri. Peštová, ktorá žije v New Yorku, svojím príchodom na Slovensko prekvapila. Ešte nedávno sa totiž kvôli tragickým septembrovým udalostiam v Spojených štátoch amerických nezúčastnila na finále Ria modelka roku.

Ako neskôr pre TASR povedala, na Slovensku by chcela zostať ešte dva dni a následne navštívi rodičov. Potom sa vracia opäť do New Yorku, kam neskôr za ňou pricestuje aj slovenský, v súčasnosti strieborný Slávik 2001, Paľo Habera. Naplánované už majú aj spoločné Vianoce. Ako budú tráviť Silvestra a Nový rok, však zatiaľ nevedia. Habera podľa vlastných slov koncertovať v tom čase určite nebude. "Na Nový rok už odmietam spievať, to už mám za sebou," tvrdí.