Štepka si k šesťdesiatke dopraje Človečinu

Bratislava 22. júla (TASR) - Človečinu - obnovenú premiéru jednej zo svojich najmilších hier - si v predvečer životného jubilea dopraje šéf Radošinského ...

22. júl 2004 o 18:00 TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Človečinu - obnovenú premiéru jednej zo svojich najmilších hier - si v predvečer životného jubilea dopraje šéf Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka.

Spisovateľ, herec i spevák sa po prvý raz usmial na svet 26. júla 1944 v Radošine a po šesťdesiatich rokoch bude v predvečer svojho jubilea, ako ináč, rozosmievať. Práve na 25. júl totiž pripravil so svojimi kolegami obnovenú premiéru hry Človečina, ktorú Radošinci prvý raz uviedli v roku 1971. Zakladateľ známeho a stále vypredaného divadla si pri tejto príležitosti dopraje podľa vlastných slov aj "malý luxus". Do hľadiska totiž pozval tých, ktorí mu urobili predchádzajúcich šesťdesiat rokov znesiteľnejšími a krajšími. "Budú to kamaráti, priatelia z Radošiny, rodina. Ľudia, ktorí stáli v predchádzajúcich rokoch nielen pri našom divadle, ale aj pri mne," hovorí Štepka. Svoj narodeninový deň potom strávi v rodnej Radošine, tak, ako takmer každý rok. "Tam si posedím na dvore s tými, čo sa náhodne zastavia. Chcel by som, aby to bol pekný deň, kedy sa bude spievať, koštovať dobré víno a grilovať mäso v záhrade. Jednoducho pekný deň aj večer," hovorí.

V obnovenej Človečine 2 si Štepka zahrá spolu s herečkou Katarínou Kolníkovou, tak ako v pôvodnej verzii. "My dvaja sme tam takí pamätníci a je zaujímavé, že hráme tie isté postavy, čo pôvodne v roku 1971," dodáva šéf divadla i oslávenec s tým, že od septembra bude potom predstavenie repertoárovým číslom RND. "Želáme si, aby bola pani Kolníková stále zdravá a aby sme mohli Človečinu 2 čo najčastejšie hrať, pretože je o ňu veľký záujem," hovorí. Jedným z dôvodov, prečo divadlo prichádza s touto hrou práve teraz, je aj fakt, že práve na jeseň sa chystá jej sfilmovanie. "Chceme aby to bolo živé predstavenie, a nie nejaká spomienka," vysvetľuje Štepka a poznamenáva: "Človečina je téma nadčasová, až priveľmi. Som prekvapený, chvíľami dokonca zdesený, ako je krutá aj teraz. Tridsaťtri rokov od premiéry mám dojem, že tá téma je, bohužiaľ, ešte aktuálnejšia, krutejšia a súčasnejšia ako bola vtedy. A to preto, že sa ľudia stále nevedia poučiť zo svojich hlúpostí a opakujú ich aj naďalej."

Napriek stovkám odohraných a úspešných predstavení, ktorých je autorom, nosí Stanislav Štepka v sebe svoj veľký, zatiaľ nesplnený sen. "Veľmi by som chcel napísať hru pre deti, aby sa tešili s nami v divadle. Chcel by som ich zabaviť. Hoci sa mi to doteraz nepodarilo, keď vidím ten zázrak (pozn.red vnučka), ktorý doma máme, cítim, že sa k tomu schyľuje," hovorí s úsmevom.

zč som