Galéria mesta Bratislavy opäť otvorila Gotiku

22. júl 2004 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 22. júla (SITA) - Galéria mesta Bratislavy (GMB) opäť sprístupnila verejnosti stálu výstavu Gotickej tabuľovej maľby a plastiky. Expozícia sa nachádza vo výstavných priestoroch GMB v Pálffyho paláci na Panskej ulici 19 v historickom centre mesta. Rozsahom neveľká, no o to zaujímavejšia prehliadka ponúka diela majstrov z územia Slovenska zo 14. až 16. storočia. Medzi exponátmi sú tabuľové maľby, sochy a reliéfy. Vystavená je i socha Vajnorskej madony, ktorá vznikla okolo roku 1 320 a je najstarším výtvarným dielom v zbierkach galérie.

Galéria mesta Bratislavy je pre návštevníkov otvorená denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00 a v Pálffyho paláci tiež ponúka stále výstavy stredoeurópskeho maliarstva a sochárstva 19. storočia. Taktiež je v nej do 22. augusta vystavená najnovšia knižná inštalácia Mateja Kréna s názvom Pasáž. Do 5. septembra ponúka GMB v Pálffyho paláci aj výstavu finalistov Ceny Oskara Čepana za rok 2004 a až do 29. augusta je v nej umiestnená jedna zo séria výstav z tradičného projektu bratislavského Kultúrneho leta - Socha a objekt. Zaujímavé výstavy však ponúka návštevníkom a obyvateľom Bratislavy aj hlavné sídlo mestskej galérie, Mirbachov palác. Popri stálych expozíciách stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva prináša aj rad zaujímavých dočasných projektov. Návštevníci jedného z najkrajších rokokových palácov v hlavnom meste tak pod jeho strechou nájdu do 29. augusta diela významnej osobnosti slovenského maliarstva 20. storočia Milana Paštéku. Do 22. augusta sú tu tiež prístupné obrazy svetoznámeho slovenského výtvarníka Kolomana Sokola.

Podrobnosti o programe GMB sú zverejnené na internetovej stránke http://www.gmb.sk/.