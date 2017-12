Hudobný večer v Šamoríne

Zajtra sa o 17.30 h sa začína letný hudobný večer v At Home Gallery v Šamoríne. Predstavia sa na ňom Marián Varga, gitarista Andrej Šeban so sprievodnou videoprojekciou Kufrík Brothers, virtuózny hráč na ústnu harmoniku Erich "Boboš" Procházka, maďarsk

23. júl 2004 o 11:30

Jedným z hostí zajtrajšieho hudobného večera v Šamoríne bude aj Marián Varga, ktorý sa pred týždňom predstavil na festivale Pohoda v Trenčíne. FOTO SME - JÁN KROŠLÁK



á worldmusicová skupina Besh O Drom a nemecké džezové Impossible trio.

V sobotu bude aj ďalšia z paralelne prebiehajúcich akcií galérie - medzinárodný projekt v spolupráci s francúzskou umeleckou asociáciou Cent lieux dart. Laurence Medori dvakrát predvedie tanečné predstavenie Zvuk obrusu a spoločnú prechádzku po Šamoríne.

At Home Gallery funguje od roku 1995, pôvodne bola zriadená vo štvorizbovom šamorínskom byte kurátora a organizátora Csabu Kissa a jeho manželky Suzanne, pôvodom z Kanady. Neskôr sa galéria premiestnila svoje aktivity do miestnej synagógy. Súčasťou výstavných priestorov je aj rekonštruovaná židovská škola pri synagóge, kde je dnes Dom umenia.

Aktivity At Home Gallery sa však nesústreďujú iba na aktuálne umenie. Dávajú priestor aj súčasnej hudbe. "Pri našej galérii je záhrada, ktorú sme chceli využiť na letné hudobné stretnutia," hovorí Csaba Kiss. Koncom augusta pripravujú spolu s festivalom Večery novej hudby pravidelné piatkové koncerty New Music at Home.

Letný hudobný večer sa uskutočňuje už po druhýkrát. "Chceme z tohto podujatia urobiť tradíciu, nie však megafestival. Skôr taký at home festival." dodáva Kiss. V záhrade galérie je už postavený amfiteáter, v prípade nepriazne počasia sa koncert presúva do priestorov synagógy.

ANDREA KOPERNICKÁ