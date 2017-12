Zomrel hudobný skladateľ a dirigent Jerry Goldsmith

Los Angeles/New York 23. júla (TASR) - Americký skladateľ a dirigent Jerry Goldsmith, ktorý zložil hudbu ku klasike filmového žánru ako Star Trek alebo ...

23. júl 2004 o 3:00 TASR

Los Angeles/New York 23. júla (TASR) - Americký skladateľ a dirigent Jerry Goldsmith, ktorý zložil hudbu ku klasike filmového žánru ako Star Trek alebo Planéta opíc (1968), je mŕtvy.

Podľa informácií svojho osobného asistenta Loisa Carrutha zomrel vo veku 75 rokov v stredu vo svojom dome v Beverly Hills

Goldsmith, ktorý dlhší čas trpel rakovinou, dostal počas svojej bohatej kariéry jedného Oscara a päť cien Emmy. Zložil hudbu k viac ako 100 filmom, okrem iných Základný inštinkt (1992), Čínska štvrť (Chinatown, 1974), L.A. - Prísne tajné (1997) alebo Total Recall (1990).

Podľa Carrutha Goldsmith robil hudbu pre všetky žánre od komédií cez westerny po akčné filmy, ale najradšej mal pokojné charakterové snímky.

"Veľa experimentoval. To malo ohlas u jeho fanúšikov. Keď komponoval, zahĺbil sa do charakterov a zhudobnil to, čo cítil ako ich myšlienky a city," povedal Carruth.

Napríklad pre Planétu opíc použil plechové nástroje bez nátrubkov, čím dosiahol želaný "vrešťací" efekt. Pri nahrávaní hudby k tomuto filmu dirigoval s opičou maskou na hlave.

Goldsmith sa narodil v roku 1929 v Los Angeles. Bol žiakom známeho pianistu Jacoba Gimpela a neskôr skladateľa filmovej hudby Maria Castelnuova-Tedesca. Po stopách svojich učiteľov sa rozhodol kráčať po zhliadnutí detektívky Alfreda Hitchcocka Rozdvojená duša z roku 1945.

Oscara získal Goldsmith za hudbu k hororu Prichádza satan! (1976). Zložil aj soundtracky k viacerým úspešným televíznym seriálom.