Joss Stoneová vydá svoj druhý album

Londýn 23. júla (TASR) - Po svojom úspešnom debute s prvým albumom, ktorého sa predalo dva milióny kusov, pripravuje britská džezová a soulová speváčka ...

23. júl 2004 o 17:00 TASR

Londýn 23. júla (TASR) - Po svojom úspešnom debute s prvým albumom, ktorého sa predalo dva milióny kusov, pripravuje britská džezová a soulová speváčka Joss Stoneová svoj druhý album.

Ten by mal vyjsť v septembri pod názvom Mind Body and Soul a bude obsahovať 14 skladieb. Z nich 12 napísala samotná speváčka, informovala dnes britská hudobná spoločnosť EMI. Niektoré songy ako Torn, Tattered, You Had Me a Jet Lag, Stoneová odohrá ešte pred septembrom na svojich koncertoch.

Hlavný a prvý hit z druhého albumu You Had Me budú môcť fanúšikovia počuť už v auguste. Speváčkiným vzorom sú hviezdy ako Whitney Houstonová a Aretha Franklinová.