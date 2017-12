Z dvojičiek Tweens mali v americkej škole pekný "chaos"

23. júl 2004 o 15:45 TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Určite pekný "mišmaš" spôsobili pri svojom letnom štúdiu v Amerike slovenské dvojičky Daniela a Veronika Nízlové, známe ako duo Tweens.

Obidve sestry totiž navštevovali rovnaké triedy s chlapcami-dvojčatmi z Ukrajiny. "Veronika bola v triede s jedným a ja zase s druhým. Kým nás teda ešte učiteľky nepoznali a nevedeli, že sme dvojičky, mali pekný chaos. Keď totiž prišli z jednej triedy do druhej sedeli tam stále dve rovnaké tváre," smeje sa Daniela. Dievčatá sa z trojtýždňového študijného pobytu vrátili len pred niekoľkými dňami. "Chceli sme sa trochu zdokonaliť v angličtine. Školu sme mali tri hodiny denne, určite nám to však pomohlo," dodáva jedna z dvojičiek. Angličtina sa im v najbližšom čase určite zíde. Obidve totiž dostali ponuku zahrať si v česko-švédskom filme. "Zatiaľ o tom nechcem veľmi hovoriť," vraví Daniela, ktorá so sestrou aj s rodičmi chystá ešte dovolenkovať na Rodose. V najbližšom čase sa môžu fanúšikovia dua Tweens tešiť na nový videoklip k pesničke Ranná SMS, ktorý dievčatá okrem iného natáčali po prvý raz aj u seba doma.