Kraviansky pamätný stĺp vyrezávali s umelcom aj deti

24. júl 2004 o 15:04 TASR

Komárno 24. júla (TASR) - Postavením dreveného pamätného stĺpa s obecnými symbolmi, jablkom a dvojitým krížom vyvrcholil dnes v Kravanoch nad Dunajom v okrese Komárno tretí ročník medzinárodného tvorivého a umeleckého tábora.

Na zrode pamätníka sa spolu s ostrihomským drevorezbárom Lászlóm Nemesom podieľala aj väčšina zo šesťdesiatich mladých účastníkov tábora, ktorí si finesy umenia a ľudových remesiel osvojovali od 19. júla do dnes v 14 odborných krúžkoch. Deťom a mládežníkom od 10 do 18 rokov z Maďarska, Rakúska a Slovenska odovzdávali svoje skúsenosti odborníci z domova i zahraničia.

"Vytýčili sme si za cieľ vypestovať v najmladšej generácii lásku k remeslám našich predkov a tretí ročník nášho podujatia nám potvrdzuje, že sme vykročili správnym smerom. Približne dve tretiny detí sa k nám pravidelne vracia. Na to, aby sa niečo naučili od miestneho hrnčiara Tibora Tótha, drevorezbára Lászlóa Nemesa, levickej drotárky Zuzany Balázsovej, želiezovského maliara Sándora Otmára, či ďalších, využívali každú chvíľu, dokonca aj neskoré nočné hodiny," vysvetlila dnes TASR umelecká vedúca tábora Petronella Csölleová. Doplnila, že o veľkom záujme detí o ľudové remeslá svedčí aj osem desiatok prihlásených do druhého turnusu, ktorý sa v Kravanoch nad Dunajom uskutoční od 2. do 7. Augusta.

Mladí "ľudoví remeselníci" vystavili dnes svoje diela v miestnom kultúrnom dome spoločne s tvorbou štúrovského Klubu výtvarníkov.