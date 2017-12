Kapela Čechomor s novým bubeníkom začala turné po slovenských zámkoch

Bratislava 25. júna (TASR) - Ani dažďové prehánky neprekazili koncert Čechomoru, ktorého prvý z troch slovenských koncertov prilákal na nádvorie Bratislavského hradu takmer dve tisícky fanúšikov od bábätiek po dôchodcov.

V nedeľu navštívia Spišský hrad, v pondelok rozozvučia hradné nádvorie vo Zvolene. "Máme za to, že keď budeme na tých hradoch a zámkoch hrať, tak si nás všetky tie hradné panie všimnú," žartoval gitarista, skladateľ a spevák Franta Černý. "Ďalší dôvod je, že sme chceli, aby mali návštevníci našich koncertov čo najlepší zážitok, aby bolo dobre vidieť i počuť, preto vyberáme takéto krásne miesta," dodal. Čechomor už asi pred tromi rokmi hral na nádvorí a to v priestoroch bratislavskej VŠMU. Ako doma sa na zámku cítil huslista, skladateľ a spevák Karel Holas. "Ja som býval na zámku v Moravskej Třebovej, býval som tam asi deväť rokov," prezradil TASR. "Ale nebolo to tým, že by bol môj otec šľachtic, alebo niečo také. On robil v lesnom závode a lesný závod sídlil na zámku, na krásnom zámku s arkádami. Takže som na zámku žil dlho," vysvetlil Holas.

Čechomor chystá na budúci rok nový album, preto aj vymenili bubeníka - Radka Klučku za mladého Romana Lomtadzeho, ktorý hrá aj na perkusie, čím chceli svoju hudbu ozvláštniť. To sa podarilo už na Lomtadzeho premiére pred slovenským publikom, ktoré jeho sólo doslova priviedlo "do varu". Konkrétne však už Černý s Holasom o novom albume hovoriť nechceli, vraj tam "budú pesničky". "Napríklad režisér filmu Rok diabla Peter Zelenka hovorí, že Čechomor je nádoba, do ktorej sa nalejú najrôznejšie vplyvy," uzavrel Černý. Hudobníci však prezradili, že aj keď majú všestranného nového člena, ktorý hral od detstva na husle, flautu, lesný roh a basgitaru a dnes sa venuje bicím, budú si naďalej pozývať hostí. Na bratislavský koncert si pozvali slovenského herca Maroša Kramára, ktorý s nimi zaspieval jednu zo záverečných piesní a venoval ju spoločne s kyticou ruží svojej manželke k narodeninám.