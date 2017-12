Oznámili názov tretej časti "nových" Hviezdnych vojen

25. júl 2004 o 19:19 TASR

San Francisco 25. júla (TASR) - Najnovší diel trilógie Hviezdne vojny, ktorý bude mať premiéru v máji 2005, má svoj oficiálny názov: Star Wars - Episode 3: Revenge of the Sith (Hviezdne vojny - Epizóda 3: Pomsta Sithov. Na veľtrhu sci-fi v kalifornskom San Diegu to oznámila firma Lucasfilm, ktorá patrí režisérovi Georgeovi Lucasovi.

Slovo "Sith" v názve filmu označuje sektu, do osídiel ktorej sa dostane hlavný hrdina Anakin Skywalker (hrá ho Hayden Christensen). Epizóda 3 rozpráva o Anakinovej premene na temného Dartha Vadera.

Nakrúcanie Epizódy 3 skončil Lucas na jeseň minulého roku v Austrálii. V rámci postprodukcie sa budú v auguste v Londýne ešte dokrúcať niektoré scény. V tretej časti hrajú okrem Christensena aj Natalie Portmanová, Samuel L. Jackson a Ewan McGregor.