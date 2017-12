CD

nové CD na trhu

26. júl 2004 o 10:15

Spider-Man 2

Columbia / Sony Music

Soundtrack k pokračovaniu kasového trháku je skôr o reklame ako o hudbe. Jeho zostavovatelia dali šancu mladým nádejným, prevažne rockovým kapelám, aby sa predstavili miliónom mladých divákov, ktorí si po odchode z kina album kúpia. Váhavých presvedčia tri videoklipy (Vindicated, Ordinary, We Are) podporujúce skladby v podaní Dashboard Confessional, držiteľov Grammy Train a blonďatej Švédky Any Johnsson, nadväzujúcej na úspech Roxette. Atmosféru filmu však asi najlepšie vystihuje austrálska kapela Jet v skladbe Hold On. "Zaslúžilých" rockerov Aerosmith z "jednotky" tentoraz vystriedal Brian May a jeho gitara v Someone to Die For vám pripomenie Queen v časoch A Day at the Races. A záver patrí dvom kompozíciám Dannyho Elfmana. Album len pre fanúšikov Spider-Mana.

Harry Potter & the Prisoner of Azkaban

Warner Music

John Williams - držiteľ 41 nominácií na Oscara (5 sošiek má doma) a dvorný skladateľ Stevena Spielberga sa už po tretí raz podujal skomponovať hudbu k dobrodružstvám Harryho Pottera. Našinec by sa v jeho prípade uspokojil s rozvinutím motívov z jednotky a dvojky a recykláciou ďalších svojich prác. Nie však Williams, zrejme inšpirovaný zmenou režiséra. Alfonso Cuarón v booklete priznáva, že vôbec nechápe, ako skladateľ dosiahol výslednú jednotu. Z melódií totiž cítiť vplyv stredoveku, Rossiniho, Prokofieva, príjemne poteší džezová hravá gershwinovsko-manciniovská The Knight Bus a nechýba ani detský zbor z traileru (Double Trouble). Ďalšia nominácia na obzore.

Choking Hazard

BMG

Soundtrack k prvej českej zombie komédii, ktorá v auguste prichádza i do našich kín. Úvod síce patrí tanečnej Oron Modon v podaní Öggga, ale okrem Sector X (českých Apollo 440) väčšina skladieb žánrovo osciluje medzi rôznymi odnožami metalu, punkom a klasickým rockom. Soundtrack je tak príležitosťou pre prezentáciu nádejných kapiel, z ktorých mnohé (Vypsaná fixa, Seven...) už prešli z undergroundu do vedomia širšej verejnosti. O inštrumentálky sa postaral publicista František Fuka, ktorý sa nechal inšpirovať starými vecami od Johna Carpentera. Okrem hrozného reggae Daniela Daniela, tvorí album napriek žánrovej pestrosti kompaktný celok, ktorý patrí k najlepším českým pesničkovým soundtrackom.

Shrek 2

Dreamworks / Universal

Podobne ako film i soundtrack k nemu sa nesie v štýle svojho predchodcu. K jeho najlepším miestam patria Little Drop of Poison v podaní Toma Waitsa, balada Nicka Cavea People Ain't No Good a na hit ašpirujú Counting Crows (Accidentally in Love). Podobne ako pri jednotke ani teraz nechýbajú cover verzie starých hitov, aj keď na rozdiel od Smash Mouth a ich I'm a Believer to tentoraz nie je až taká zábava ani u techno verzie hitu Bonnie Tylerovej Holding Out for a Hero v podaní Frou Frou ani v prípade Bowieho Changes znejúcej ako Nena (Butterfly Boucher s hosťujúcim Bowiem). Nechýbajú "slaďáky" od Dashboard Confessional (As Lovers Go) či Eels (I Need Some Sleep) a rodičia si zaspomínajú pri Lipps Incorporated a ich Funkytown. Ďalší zo soundtrackov pre divákov. (mu)