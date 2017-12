Traja Singapurčania si pozreli 36 filmov za 72 hodín

Singapur 26. júla (TASR) - Fanatickí milovníci filmu vytvorili v Singapure nový svetový rekord v nepretržitom sledovaní pohyblivých obrázkov.

26. júl 2004 o 8:50 TASR

Podľa informácií dnešného vydania novín Straits Times traja Singapurčania vydržali sledovať za 72 hodín 36 filmov v kuse. Medzi jednotlivými filmami mali dovolenú päťminútovú prestávku, po každom treťom si mohli oddýchnuť na 15 minút.

Nezvyčajná súťaž sa začala vo štvrtok o 17.00 h miestneho času. Na štarte bolo vtedy 24 odvážlivcov. Traja najodolnejší vydržali do nedeľňajšieho popoludnia, no aj oni to nakoniec museli vzdať.

Starý svetový rekord mal hodnotu 66 hodín a 30 minút. Vytvorili ho vlani v New Yorku.