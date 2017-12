BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Americký herec Matt Damon si túži založiť rodinu so svojou priateľkou Lucianou Barrosovou. Denník The Star uviedol, že herec sa s bývalou barmankou a slobodnou matkou stretáva ...

26. júl 2004 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Americký herec Matt Damon si túži založiť rodinu so svojou priateľkou Lucianou Barrosovou. Denník The Star uviedol, že herec sa s bývalou barmankou a slobodnou matkou stretáva vyše roka. Spoznali sa v bare, kde pracovala. Luciana cestovala spolu so svojou dcérou a Mattom počas nakrúcania jeho najnovšieho filmu Oceans Twelve. Herec chce vlastné deti, avšak ešte nevie kedy presne.