Fahrenheit 9/11 dosiahol nový rekord v príjmoch dokumentárneho filmu

26. júl 2004 o 20:20 TASR

Los Angeles 26. júla (TASR) - Čo majú spoločné Shrek, Spiderman, Michael Moore a Harry Potter? Všetkým sa toto leto podarilo v USA zarobiť 100 miliónov dolárov.

Dokumentárny film Fahrenheit 9/11, v ktorom Moore odsúdil konanie prezidenta Georgea W. Busha ohľadom útokov z 11. septembra 2001, zarobil za posledný víkend päť miliónov dolárov a jeho celkové príjmy sa tak od premiéry koncom júna zdvihli na 103,35 milióna.

Predošlý rekord v domácich zárobkoch za celovečerný dokument dosiahol s 21,6 milióna dolárov Moorov Oscarom ocenený film Bowling for Columbine. Získať túto sumu mu však trvalo deväť mesiacov, zatiaľ čo Fahrenheit 9/11 ju prekonal už za prvý víkend (23,9 mil. dolárov).

Polarizujúce účinky útokov z 11. septembra 2001 a následného vývoja, ako protichodnosť názorov Američanov na vpád do Iraku, posilnili chuť verejnosti na politické dokumenty, uviedol Moore s tým, že dnes je po dlhom čase znova módne hovoriť o politike. So sebavedomím dodal, že jeho film podnieti na jeseň k účasti na voľbách "státisíce" Američanov, ktorí by inak voliť nešli.