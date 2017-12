Linkin Park novým singlom zaskočili fanúšikov

Breaking the Habit memories consume like opening the wound i'm picking me apart again you all assume i'm safe here in my room [unless i try to start again] i don't want to be the one the battles always choose cause inside i realize that i'm the one confused i don't know what's worth fighting for or why i have to scream i don't know why i instigate and say what i don't mean i don't know how i got this way i know it's not alright so i'm breaking the habit tonight clutching my cure i tightly lock the door i try to catch my breath again i hurt much more than anytime before i had no options left again i'll paint it on the walls cause i'm the one at fault i'll never fight again and this is how it ends i don't know what's worth fighting for or why i have to scream but now i have some clarity to show you what i mean i don't know how i got this way i'll never be alright so i'm breaking the habit breaking the habit tonight

Ruším zvyky Zožierajú ma spomienky ako otvárajúce sa rany znovu sa rozoberám Ty všetko však tušíš Tu v izbe som v bezpečí [kým neskúšam znova začať]



Nechcem byť tým Kto chce stále bojovať pretože v duchu si uvedomujem že ja som ten zmätený neviem, akú cenu má boj alebo prečo musím kričať neviem, prečo podpichujem a hovorím to, čo si nemyslím neviem, prečo som sa takto rozhodol viem, že to nie je v poriadku Takže, dnes večer, ruším zvyky zvieram svoj liek poriadne zamknem dvere skúsim znova lapiť dych bolí to oveľa viac než kedykoľvek predtým opäť som nemal žiadnu možnosť výberu nakreslím to na steny pretože, ja som ten, kto sa mýli už nikdy nebudem bojovať a týmto sa to končí neviem, akú cenu má boj alebo prečo musím kričať ale už mám celkom jasno aby som ti ukázal, čo mám na mysli neviem, prečo som sa rozhodol takto nikdy nebudem v poriadku takže ruším zvyky dnes večer ruším zvyky