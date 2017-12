Jacksonovi právnici nestíhajú čítať súdne spisy

27. júl 2004 o 15:00 TASR

Los Angeles 27. júla (TASR) - Právnici niekoľkonásobne obvineného amerického speváka Michaela Jacksona požiadali súd, aby im dal viac času na prípravu obhajoby.

Tím spevákových obhajcov žiadal súd, aby bolo pojednávanie odročené až na štyri mesiace. Ako dôvod uviedli, že "tempo prokurátorovho vyšetrovania berie dych". Toto nie je zvyčajné trestné vyšetrovanie. Je to úsilie potopiť dôležitú osobnosť, tvrdia. Zároveň dodávajú, že by im trvalo mesiac, kým by preštudovali všetky dokumenty, ktoré im dodali prokurátori.

Podľa slov samotných prokurátorov je tento dôvod dostačujúci, avšak dĺžka odkladu je neprimeraná.

Štyridsaťpäťročný Jackson je obvinený z detskej pornografie, užívania omamných látok, pokusu o únos dieťaťa, nezákonného obmedzovania slobody a vydierania. Vďaka kaucii je v súčasnosti na slobode. Termín ďalšieho pojednávania bol stanovený na september.