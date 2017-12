BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Matka speváčky a herečky Jennifer Lopezovej nemá rada nového manžela svojej dcéry. Mama Guadaloupe má stále radšej dcérinho bývalého priateľa, herca Bena Afflecka. Pár sa ...

27. júl 2004 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Matka speváčky a herečky Jennifer Lopezovej nemá rada nového manžela svojej dcéry. Mama Guadaloupe má stále radšej dcérinho bývalého priateľa, herca Bena Afflecka. Pár sa rozišiel začiatkom tohto roku a krátko na to sa Jennifer vydala za speváka Marca Antoniho. Lopezová v súčasnosti natáča film Shall we dance?.