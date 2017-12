U2 chcú pre krádež vydať nový album skôr

BRATISLAVA - Podľa speváka Bona vydá skupina U2 svoj nový album ihneď po tom, ako sa dostanú odcudzené pesničky skupiny na internet. CD s nahrávkami skladieb na nový album zmizlo počas nedávneho fototermínu členov skupiny vo francúzskom Nice. Bono uviedo

28. júl 2004 o 9:00

FOTO - ROLLING STONE



l, že vydajú album skôr, radšej, ako by sa mali prizerať jeho uvedeniu na internete štyri mesiace pred termínom pôvodne plánovaného vydania.

"Ak sa to tento týždeň objaví na internete, okamžite vydáme album na legálne stiahnutie na iTunes a koncom mesiaca budú kópie aj v obchodoch," povedal frontman slávnej írskej skupiny. "Bola by to skutočne škoda. Zničilo by to roky práce a mesiace plánovania, nekomentujúc pokazenie našej dovolenky. Raz je to však vonku, tak je to vonku."

Ukradnuté CD s novými nahrávkami patrilo gitaristovi skupiny The Edgeovi. Vydanie albumu však ohrozené nebolo, pretože existujú kópie. Skupina U2 pracovala na nových skladbách väčšinu tohto roka. Album s pracovným názvom Vertigo mal pôvodne vyjsť až na jeseň.

(sita)