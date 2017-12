Krstný otec soulu vystúpi v Prahe

Jeho dravé vystúpenie patrilo vraj k vrcholom tohtoročného hudobného festivalu Glastonbury. James Brown, skutočná legenda americkej soulovej hudby, vôbec po prvýkrát sa 5. septembra predstaví v pražskej T-Mobile Arene. Nie náhodou ho prezývajú Godfather

28. júl 2004 o 12:00

FOTO - FUNKY-STUFF.COM



of Soul (Krstný otec soulu), veď za svoju dlhú kariéru naspieval 96 hitov, ktoré sa umiestnili v prvej stovke amerického rebríčka. Viac úspešných piesní mal už len Elvis Presley.

James Brown sa narodil 3. mája 1933 na juhu Spojených štátov amerických. Ako dvadsaťročný pôsobil vo vokálnom kvartete Gospel Starlighters pod vedením Bobbyho Byrda. Kapela sa pod vplyvom Browna začala sústreďovať na štýl rhytm&blues a neskôr zmenila meno na Famous Flames. Prvý singel vydala formácia v roku 1956 s názvom Please, please, please. Debutový singel obsadil piatu priečku žánrového rebríčka rhytm&blues.

Prvý singel Jamesa Browna, ktorý 1. októbra 1958 dosiahol až na vrchol hitparády, sa volal Try Me a predznamenal fenomenálny úspech ďalších sedemnástich titulov. Vo februári 1965 nahral Brown revolučný singel Papas Got a Brand New Bag, ktorý ovplyvnil vývoj soulovej hudby na niekoľko budúcich dekád.

V roku 1971 podpísal zmluvu s vydavateľstvom Polydor Records. O rok neskôr, v auguste 1972 vydaný singel Get On the Foot si kúpil viac než milión fanúšikov. Najúspešnejším albumom tejto dekády bol The Payback (1974).

V roku 1980 sa objavil vo filme Blues Brothers Dana Aykroyda a Johna Belushiho. A ďalší Brownov kontakt so strieborným plátnom sa skončil fenomenálnym úspechom. Living in America - ústredná pieseň z filmu Rocky IV sa vyšplhala na štvrtú priečku rebríčka časopisu Billboard a stala sa druhým najúspešnejším popovým singlom Jamesa Browna od roku 1965, keď sa o stupienok vyššie dostal singel I Got You (I Feel Good).

Od roku 1986 je členom rock'n'rollovej Siene slávy, v roku 1993 získal ocenenie za celoživotné dielo na 34. ročníku cien Grammy. Jeho najznámejšie hity sú napríklad Living in America alebo Sex Machine. Živý album James Brown at the Apollo in 1962 patrí podľa rockových kritikov k najlepším živým nahrávkam vôbec.

Navzdory svojmu veku (71 rokov) je dodnes James Brown v skvelej kondícii. Jeho zdravie nezničilo ani niekoľko pobytov vo väzení (to prvé už v šestnástich rokoch), ako aj bohémsky spôsob života. Je ženatý a má päť detí.

(peb, kul)