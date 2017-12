Sziget 2004 môže prekonať všetky predchádzajúce festivaly v Budapešti

29. júl 2004 o 9:05 TASR

Budapešť 28. júla (TASR) - Mimoriadne kvalitný program sa podarilo na tento rok pripraviť organizátorom najväčšieho multikultúrneho open air festivalu v Európe, ktorého dejiskom bude v dňoch 4.-10. augusta Starobudínsky ostrov maďarskej metropoly.

Na hlavnej koncertnej scéne sa vystrieda plejáda interpretov. Ich mená sú zárukou nielen kvality a pestrosti programu, ale aj záujmu návštevníkov, ktorí na festival Sziget 2004 pricestujú zo všetkých končín kontinentu.

V prvý festivalový večer sa na hlavnej scéne predstavia medziiným Sugababes a Pet Shop Boys. Hlavnými magnetmi druhého festivalového večera budú Bloodhound Gang a Busta Rhymes. V šiesty augustový večer sa očakáva okrem iných vystúpenie Soft Cell a Fun Lovin, o deň neskôr by nemal chýbať na hlavnej scéne Reamonn a jeden zo superťahákov podujatia - formácia The Rasmus. Hlavnými hviezdami posledných troch koncertov budú na hlavnej scéne Anthrax (8.8.), Basement Jaxx (9.8.) a Faithless (10.8.).

Skvelé vystúpenia sľubuje aj menoslov účinkujúcich na scéne venovanej už tradične v Budapešti world music. Na nej by mali byť hlavnými atrakciami od 4. augusta postupne newyorskí The Klezmatics, kubánska speváčka Omara Portuondo zo slávnej formácie Buena Vista Social Club, senegalský orchester Baobab, Chumbawamba a Misty in Roots (7.8.), Oi Va Voi a Alžírčan žijúci vo Francúzsku Rašíd Taha (8.8.), Afro Celt Sound System, ako aj Orchester Bobana Markoviča, či mexická formácia Los de Abajo (10.8.).

Pre všetkých, ktorí by si snáď z uvedenej ponuky ešte nevybrali, je pripravených aj množstvo ďalších koncertov na ďalších pódiách, vrátane vystúpení formácií ako Cannibal Corpse, Children Bodom, The Gathering, Amorphis alebo Saxon, divadelné predstavenia, filmové projekcie, okrúhle stoly, či rôzne klubové programy.