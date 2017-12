Na klipe záleží iba autorom a interpretom

Mladí filmári MAREK KUBOŠ a JURAJ LEHOTSKÝ sa venujú dokumentárnej tvorbe, no zároveň aktívne spolupracujú aj s hudobníkmi na videoklipoch. Sú držiteľmi Aurela za najlepší videoklip roka 2003, za obrazové stvárnenie skladby Prvá od skupiny No Name.

29. júl 2004 o 8:55 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Písmo: A - | A + 0 Marek Kuboš (vľavo) a Juraj Lehotský pri preberaní ceny Aurel.

FOTO SME - PAVOL MAJER

Ktoré klipy z vášho detstva vám najväčšmi utkveli v pamäti? MAREK KUBOŠ : "Praveký manekýn a Prečo vy, ľudia 20. storočia od Richarda Müllera. Ale nesledoval som len 5 x P a Triangel, ale aj klipy na Sky Channel a Music Box. Vyrastal som totiž v Nižnej, kde sa vyrábali televízory. Prijímali sa tu satelitné programy a púšťali do dediny. Na tieto klipy sme sa dívali aj na diskotékach." Čím sa líši videoklip od inej filmovej tvorby? JURAJ LEHOTSKÝ : "Dobrý klip by mal niečo rozprávať, byť viac ako nezmyselné radenie záberov, ktoré po troch minútach nič nepovedia. Pre nás filmárov je to škola a hra zároveň, lebo môžeme uplatniť fantáziu. Klipy a dokumenty sú v podstate založené na rovnakých základoch." Prekvapilo vás niečo pri prvom nakrúcaní? M. K. : "Koľko času treba venovať trom minútam. Pri našom prvom klipe k skladbe Nepokoj od Janka Lehotského sme len týždeň analyzovali, o čom je text, čo ním chcel básnik Jožo Urban povedať. Ďalšie dva týždne sme rozmýšľali, ako svoje predstavy zrealizujeme." Čomu sa vyhýbate? M. K. : "Našim mestám a uliciam. Nedajú sa použiť ako exteriéry, radšej vyhľadávam prírodu." J. L. : "Škaredému prostrediu. Ale aj to môže byť pekné, keď človek nájde dobrý kontrast." Akí sú interpreti ako herci? M. K. : "Hudobník vyzerá dobre, keď hrá - ale na hudobný nástroj. Keď sa použije ako herec, vyznieva to falošne. V tom je rozdiel medzi západnými klipmi a našimi socialistickými. Teda tými starými." J. L. : "Ak hrajú zaujímavo a niečo zaujímavé, je to fajn." Do akej miery ovplyvňuje kvalitu videoklipu výška rozpočtu? M. K. : "Na dobrý klip treba zaplatiť profesionálneho režiséra, scénografa, kameramana, strihača, maskéra, nekrútiť na digitál, ale na 35 alebo 16 mm film. U nás už vyrástla generácia ľudí, ktorí vedia robiť klipy, ale nedostanú dosť peňazí, aby zrealizovali svoje predstavy." Koľko je slovenský vydavateľ ochotný investovať? J. L. : "Niekedy mám pocit, že na klipe najväčšmi záleží autorom, potom interpretom a potom asi už nikomu. Vydavateľ zostáva ľahostajný, ide mu len o splnenie úlohy, aby bolo aj v televízii pesničku počuť. Občas sa sami seba pýtame, načo máme investovať toľko energie, keď necítime za sebou ľudí, ktorí by na náš klip stavili a investovali doň peniaze." M. K. : "Ťažko hovoriť konkrétne, ale na ilustráciu: keď sme robili prvý klip pre No Name, boli sme stratoví." Čo je na videoklipe najdrahšie? M. K. : "Nápad. A za ten dostanete najmenej peňazí." J. L. : Nápad je tá najkrajšia vec."