Red Hot Chili Peppers konečne aj naživo

30. júl 2004 o 9:00

BRATISLAVA - Po viac ako dvadsiatich rokoch strávených v hudobnom šoubiznise vydáva známa kalifornská skupina Red Hot Chili Peppers svoj prvý živý album Live In Hyde Park Jeho záznam vznikol počas troch vystúpení v známom londýnskom parku, ktorý sa v histórii popmusic preslávil aj tým, že na tomto mieste na konci šesťdesiatych rokov zadarmo koncertovali slávni The Rolling Stones.

Každé z troch londýnskych vystúpení "štipľavých papričiek" z júna 2004 videlo rekordných stotisíc ľudí. Z množstva odohraných pesničiek skupina vybrala 27 skladieb. Základ výpravného dvoj-CD tvoria ich dva posledné albumy By The Way (Universally Speaking, Zephyr Song) a Californication (Scar Tissue, Californication), ktoré dopĺňajú staršie pecky ako Under The Bridge alebo Give It Away.

Fanúšikovia skupiny sa však môžu tešiť aj na nové piesne, ako aj prekvapivé prevzaté skladby, ako napríklad I Feel Love. Tú pôvodne naspievala diskotéková kráľovná sedemdesiatych rokov Donna Summer.

Rap, funk, punkrock alebo hip-hop, tieto štýly spája kalifornská skupina, ktorú prednedávnom vplyvný britský hudobný magazín MOJO označil za súčasnú najväčšiu skupinu na svete. Ich album Californication bol ďalším britským časopisom Q vyhlásený za najlepší album posledných desiatich rokov.

Je zaujímavé, že pred vystúpením "redhotov" sa na tom istom pódiu predstavila legenda funku James Brown, ku ktorému sa skupina hlási. Na prvom "živáku", ak nepočítame množstvo živých pirátskych albumov, možno počuť charakteristický vokál Anthonyho Kiedisa, hendrixovsko-funkovú gitaru znovunarodeného génia Johna Fruscianteho, fenomenálneho basgitaristu menom Flea, ako aj dravé bicie Chada Smitha.

Red Hot Chili Peppers vydávali donedávna svoje koncerty iba na videu a DVD. Z posledných živých DVD možno spomenúť záznam Live At Slane Castle, ktorý vyšiel minulý rok.

Skupina vznikla začiatkom osemdesiatych rokov v undergrounde mesta Los Angeles. Presadila sa však až so štvrtým albumom Mother's Milk z roku 1989. Celosvetový úspech zaznamenala nasledujúcim Blood Sugar Sex Magik z roku 1991. Prednedávnom sa predstavila na súkromnom večierku Demokratickej strany v Bostone, na ktorom podporila kandidáta na prezidentské kreslo Johna Kerryho.

(peb)