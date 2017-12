Máme tu ďalší festivalový víkend

Hoci počasie opäť nepripomína leto, organizátorov hudobných festivalov to vôbec neodrádza. Aj počas tohto víkendu sa opäť uskutoční hneď niekoľko akcií, no rozhodovanie kam sa vybrať uľahčuje, že všade sa bude hrať hudba iných žánrov.

30. júl 2004 o 14:00 Oliver Rehák

Letné kino v Martine hostí dnes a zajtra festival Nočné vlny. FOTO - NOCNEVLNY.SK



Martinský amfiteáter dnes a zajtra obsadí festival Nočné vlny. Štvrtý ročník akcie získavajúcej stále väčší kredit sľubuje zaujímavý program, ktorý poteší predovšetkým milovníkov elektronickej hudby. Na siedmich pódiách sa počas dvoch dní predstaví niekoľko desiatok účinkujúcich, medzi nimi aj britský nadžánrový miniorchester Transglobal Underground, rešpektovaný holandský DJ Robin "Jaydee" Albers, hviezda jungle music Američan Tom Withers alias Klute, maďarskí Korai Öröm, jeden z najuznávanejších súčasných českých DJov Orbith, niekoľko slovenských skupín hrajúcich štýl Ska a takmer celá špička tuzemskej elektronickej hudby. Bohatý je aj sprievodný program: škola DJingu, graffitti jam, Bažant kinematograf i lezecká stena. Podrobnejšie informácie nájdete na www.nocnevlny.sk.

Kto má rád klasickú hudbu, môže si urobiť výlet do Banskej Štiavnice, kde sa oddnes až do nedele koná už 5. ročník Festivalu peknej hudby s medzinárodnou účasťou. V priestoroch starého zámku a barokového kaštieľa v Sv. Antone sú v rámci piatich komorných koncertov opäť naplánované aj premiéry diel slovenských skladateľov. Na úvod festivalu, dnes o 17.00 h, zaznie nová skladba Víťazoslava Kubičku, zajtra v rovnakom čase rakúski interpreti predstavia hudbu Milana Nováka, a na záver podujatia v nedeľu o 20.00 h po prvýkrát zaznie kompozícia Martina Burlasa. Kto si chce dopriať v nedeľu dvojitú dávku klasiky, môže si odskočiť do Kremnice, kde o 18.00 h pokračuje letný festival organovej hudby recitálom popredného slovenského interpreta Ferdinanda Klindu.

Už dnes o piatej hodine popoludní štartuje 41. ročník medzinárodného folklórneho festivalu v obci Terchová. Tri nočné galakoncerty sa konajú vo veľkom amfiteátri, vo festivalovom stane je pripravený celodenný program. Okrem špičkových ľudových hudieb nemôžu, samozrejme, chýbať bratia Muchovci a návštevníkom sa predstavia aj súrodenci Ulrychovci, Fleret s Jarmilou Šulákovou a Mloci. Populárny festival je tradične spojený s prezentáciou ľudového umenia v oblasti výtvarníctva, fotografie a maliarstva na špecializovaných výstavách.

A na záver niečo pre rockerov. No Name, Desmod a ďalšie slovenské rockové skupiny uvidíte na dvojdňovom Sliačskom Rockovom Lete, ktoré sa začína dnes o 17.00 h v Sliači.