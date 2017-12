Sharon Osbournová si spomína na to, ako ju manžel Ozzy škrtil

30. júl 2004 o 3:36 TASR

Los Angeles 30. júla (TASR) - Uplakaná Sharon Osbournová vo štvrtok uviedla, že by bola svojho manžela, rockera Ozzyho Osbourna zastrelila, ak by mala pri sebe zbraň, keď ju v roku 1989 v ich anglickom dome škrtil.

Počas rozhovorov s väzenkyňami, ktoré zabili násilných priateľov alebo manželov, Osbournová hosťom svojho televízneho programu v americkej televízii povedala, že bola obeťou domáceho násilia.

"(Ozzy) pil a bral drogy a došlo to k bodu, keď bol ku mne násilný, a takmer ma zadusil a zavolala som na neho políciu," uviedla Osbournová na pokraji sĺz. "Je dar od Boha, ale ak by som mala zbraň, použila by som ju."

Ozzyho zatkli v roku 1989 pre obvinenia z hrozby zabitia manželky. Určitý čas mal zakázané vstupovať do domu ich rodiny v Buckinghamshire, severozápadne od Londýna, alebo kontaktovať sa s vtedy 37-ročnou Sharon.

Po zatknutí bývalý líder kapely Black Sabbath "obrátil svoj život", uviedla Sharon. Dodala, že je proti zbraniam a našťastie vtedy žiadnu nemala, lebo vie, že by sa pokúsila brániť.

Manželský pár, ktorý sa zosobášil v roku 1982, a dve z ich troch detí sú hviezdami populárnej reality šou hudobnej televízie MTV.