Spevák z The Darkness si dal za trest prepichnúť penis

BRATISLAVA 30. júla (SITA) - Spevák skupiny The Darkness Justin Hawkins si dal prepichnúť penis. Spevák sa tak údajne potrestal za to, že podviedol svoju priateľku. Hawkins tvrdí, že keď urobí niečo zlé, ...

30. júl 2004 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 30. júla (SITA) - Spevák skupiny The Darkness Justin Hawkins si dal prepichnúť penis. Spevák sa tak údajne potrestal za to, že podviedol svoju priateľku. Hawkins tvrdí, že keď urobí niečo zlé, potrestá sa za to piercingom. Pre prepichnutie penisu sa rozhodol po tom, čo na Vianoce podviedol svoju manažérku a dlhoročnú milenku Sue

"Keď som deprimovaný, vždy si dám spraviť piercing. Bolo mi hrozne, keď som si dal prepichnúť moju bradavku a ešte horšie, keď som si dal spraviť piercing na penise. Rozišli sme sa so Sue. Nemal som sa vtedy rád," vysvetľuje svoje konanie Hawkins. Podľa denníka Sun si dal líder kapely The Darkness piercing medzitým odstrániť.