V Bratislave sa začína prehliadka modernej maďarskej kinematografie

26. nov 2001 o 15:42 TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) - Premietnutím dvoch celovečerných snímok Milujem Budapešť (I Love Budapest) a Slepí frajeri sa dnes v bratislavskom kine Mladosť začne siedmy ročník festivalu Dni maďarského filmu. Na prehliadke predstavia deväť diel modernej maďarskej kinematografie, reprezentujúcich režisérov všetkých vekových skupín.

Úvodné tituly sa zaoberajú hľadaním zmyslu života ľudí, ktorí sa nedobrovoľne dostali do sveta s odlišnými hodnotami. Film autorky Agnes Inczeovej I Love Budapest je pohľadom do psychiky mladého muža, pohybujúceho sa v disharmonickom prostredí, kam ho zlákali falošné sny a blízki ľudia. V príbehu Slepí frajeri vystupuje dvojica neúspešných rockových hudobníkov, ktorí sa pod vidinou zisku peňazí prihlásia do konkurzu na skomponovanie hudby do muzikálu pre nevidiacich. Honorár však môžu získať len vtedy, ak so slepými deťmi predstavenie nacvičia, a tak sú obaja dobrodruhovia nútení spoznať svet založený na iných princípoch a ľudskej blízkosti. Film natočil Péter Tímár.

V utorok prehliadka pokračuje uvedením historického eposu Sacra Corona režiséra Gábora Koltaya a v stredu sú na programe opäť dva filmy Torzá a Posledná večera pri arabskom sivákovi. Okrem toho 29. novembra premietnu snímky Auto snov a Glamour a celé podujatie ukončí 30. novembra prezentácia filmu nominovaného na minuloročný Zlatý glóbus Chuť žiary slnka spolu s novou komédiou Malé cestovanie.

Budapeštiansky filmový kritik László Bernáth na stretnutí s novinármi uviedol, že návštevníci festivalu uvidia výber súčasnej maďarskej tvorby režisérov všetkých smerov a žánrov, o čom svedčí aj ich vekové rozpätie od 33 do 80 rokov. "Filmy sú tematicky pestré a to dokazuje, že moderná kinematografia v Maďarsku funguje a vyvíja sa," dodal. U našich južných susedov sa ročne natáča 20 až 30 snímok.