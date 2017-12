Simon & Garfunkel ukončili turné

Rím 1. augusta (TASR) - Gigantickým koncertom pred rímskym Koloseom ukončilo v sobotu večer legendárne folkpopové duo Simon & Garfunkel svoje turné nazvané Old Friends.

Približne 600.000 fanúšikov sa zišlo pred antickou stavbou, aby si oboch majstrov uctili búrlivým aplauzom. Udalosť organizovaná rímskou radnicou bola kompletne grátis - podobne ako minulý rok koncert Paula McCartneyho pred Koloseom.

Na podujatí pred amfiteátrom, kde v staroveku zomierali gladiátori i divoké šelmy, sa zhromaždilo o 100.000 viac divákov ako na koncerte McCartneyho.

Svetoznámi hudobníci, ktorí sa vlani po dlhoročnom odlúčení dohodli na realizácii spoločného turné, zaspievali pred nádhernou kulisou v Ríme svoje svetové hity ako Sound of Silence, Mrs. Robinson, ktorý zožal najväčšiu odozvu, Cecilia, My Little Town, El Condor Pasa či Bridge Over Troubled Water.

Na podujatí sa zúčastnil aj rímsky starosta Walter Veltroni. Koncert zadarmo však mohol spôsobiť bolesť v srdci divákov, ktorí vlani na jeseň, keď duo začalo v USA svoje turné, zaplatili za lístok takmer 140 dolárov.

Pred Koloseum prišli aj mnohí fanúšikovia hudobnej dvojice, ktorí majú dnes už 60 rokov. V Taliansku sú skladby Simona a Garfunkela také populárne, že boli preložené aj do taliančiny a spievajú ich talianske hudobné skupiny. Tisícky Rimanov sa na mieste koncertu zhromaždili už niekoľko hodín pred koncertom.

Európske turné dvojice Simon a Garfunkel, ktorá sa rozpadla v roku 1971, sa začalo 14. júla v anglickom Manchesteri a pred koncertom v Ríme sa speváci predstavili v desiatich mestách starého kontinentu. Medzi skladby zaradili aj legendárny hit Bye Bye Love dvojice The Everly Brothers, ktorým chcú dať najavo, že už spolu nahrávať nebudú.