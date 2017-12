Multimediálny Hodokvas na lúke pod Malými Karpatmi

1. aug 2004 o 19:55 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Piaty ročník multimediálneho festivalu Hodokvas na lúke pod Malými Karpatmi pri Pezinku bude na záver leta od 19. do 21. augusta. "Open-air festival sa s priemernou dennou účasťou dvanásťtisíc návštevníkov stal druhým najväčším svojho druhu na Slovensku," informovala agentúru SITA Alena Mikovičová z A-Media & Theatrock Agency. Festivaloví návštevníci budú môcť počas troch dní sledovať vystúpenie približne 150-tich domácich a zahraničných hudobných skupín a dídžejov zo 16 krajín. Súčasťou festivalu bude jedenásť pódií, z toho šesť hudobných, divadelná a literárna aréna, sochárska aréna, výtvarné performance a letné kino. Pre väčšie pohodlie návštevníkov bude k dispozícii napríklad festivalová kaviareň, dve čajovne, vegetariánska reštaurácia govinda, gastrocentrum a stanové mestečko. Parkovanie je zabezpečené priamo pred areálom zdarma.

Headlinermi štvrtkového dňa bude škótska punková legenda The Eploited, talianska skapunková formácia Persiana Jones alebo česká hviezda worldmusic, skupina Čechomor. Najväčšou hviezdou festivalu bude americká hip-hopová kapela 90-tych rokov Arrested Development, ktorá vystúpi v piatok na hlavnom pódiu s hitmi Tennessee, Everyday People, či Mr. Wendal. V piatok vystúpi okrem Arrested Development bubnujúci orchester The Dhol Foundation z Veľkej Británie a legendárna česká skupina Buty. V Tanečnej aréne sa v piatok v noci predstaví set dvojice anglických dídžejov Bena Longa a Jamieho Bissmira, ktorí hrajú pod značkou Space DJZ a lákadlom drum´n´bassovej scény bude aj DJ Michael Holzgruber zo zoskupenia Sofa Surfers. V piatok sa na festival po roku vrátia aj moldavskí Zdob Shi Zdub, ktorí na Hodokvase odohrali svoje slovenské premiérové vystúpenie a stali sa jednou z najžiadanejších východoeurópskych skupín na Slovensku. Sobota bude patriť ska a reggae. Okrem iných vystúpi jamajský trubkár a saxofonista Ric Rodriguez so sprievodnou kapelou. Slovenskú hudobnú scénu zastúpi Polemic, Chiki liki tu-a, Tornádo Lue, Malevil, Hex, Para, Slobodná Európa a ďalší. Z českých skupín ďalej vystúpia Hypnotix, Laura a její tigři a Čankinšou.

V rámci sprievodných podujatí sa uskutoční Medzinárodné sochárske sympózium, Literárny cirkus Kolomana Kertésza Bagalu s hosťom Michalom Vieweghom a jeho novou knihou Vybíjaná.