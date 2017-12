CD

nové CD na trhu

2. aug 2004 o 13:30

Fear Factory: Archetype

Roadrunner/Universal 2004

Po dvanástich rokoch na scéne nečakajte od americkej Továrne na strach revolučné zmeny. Aj bez lídra kapely (skladateľa Dina Cazaresa) sú Fear Factory agresívni a naďalej čerpajú inšpiráciu v metale, hardcore a industriálnom rachote. "Uhladený zvuk dnes albumy nepredáva. Až keď vyrobíte punkový lomoz, máte vyhrané," povedal pre český mesačník Spark Christian Wolbers, bývalý basgitarista Továrne na strach, ktorý po Cazaresovom zbohom presedlal na gitaru.

Za bicími stále vyvádza Raymond Herrera. Chvíľami sa človeku nechce veriť, že tie neúprosné strojové rytmy naozaj vyludzuje paličkami. Celé to podfarbujú príťažlivé melodické linky, ktoré robia aj z deviateho albumu kapely zaujímavý artikel.

Slipknot: Vol. 3 (The Subliminal Verses)

Roadrunner/Universal 2004

Nerobia umelecké ústupky a predsa pred tromi rokmi predali albumu Iowa viac ako 2,5 milióna kusov. Slipknot zaujíma len hudba. Čím extrémnejšia a divokejšia, tým lepšie. Aj preto sú tváre deviatich členov kapely z amerického štátu Iowa dodnes neznáme. Aj nový album podporujú koncertmi zásadne v ohavných maskách. Album Volume 3 o to viac láka. Zostáva brutálny, no v prvom rade na ňom hrajú Slipknot pesničky. Podľa mnohých konečne dozreli a na výsledku je to okamžite poznať. Hoci stále je to metal len pre silnejšie nátury.

Evergrey: The Inner Circle

Inside Out 2004

Švédsky progresívny metalový kvintet neprestáva hýriť nápadmi ani na piatom albume skupiny. Nálady sa menia v rýchlom slede a nad všetkým čnie pôsobivý hlas lídra Toma Englunda. Do toho sa občas ozve sláčikové kvarteto Göteborského symfonického orchestra, ktoré silné emócie zdatne podfarbuje. Popri tom stihli húževnatí severania dať albumu aj ucelený koncept. Na predchádzajúcom CD kritizovali cirkevných hodnostárov za zneužívanie detí, teraz si vzali na paškál nebezpečné náboženské sekty.

Death Angel: The Art of Dying

Nuclear Blast 2004

Že reunion kapely, na ktorú svet už dávno zabudol, nemusí byť vždy len o peniazoch, dokazuje nový album amerických Death Angel. Bývalé legendy thrashmetalu sú dnes možno ešte v lepšej forme ako pred trinástimi rokmi pri nahrávaní tretieho albumu Act III, ktorým dobyli svet a vzápätí sa po zranení bubeníka Andyho Galeona porúčali zo scény.

Lichôtky na kvalitu a údernosť nového albumu berú členovia kapely ako samozrejmosť. Vraj sa niet čo čudovať, veď nikto z pôvodnej zostavy hrať neprestal. "Akurát sme nevystupovali pod názvom Death Angel," hovorí spevák Mark Osegueda. (rh)