Najlepší koncertný album nahrala skupina Thin Lizzy

BRATISLAVA 2. augusta (SITA) - Za najlepšiu "živú" nahrávku všetkých čias si čitatelia magazínu Classic Rock zvolili koncertný album írskej skupiny Thin Lizzy Live and Dangerous. Skupina sa stala známou hlavne vďaka hitu The Boys Are Back In Town z roku 1978.

Album Strangers In The Night heavymetalovej skupiny UFO skončil na druhom mieste a tretím najobľúbenejším sa stal koncertný album Made In Japan od legendárnych Deep Purple, ktorí svojho času držali rekord zapísaný v Guinessovej knihe rekordov za "najhlasnejšiu skupinu sveta".

Na ďalších priečkach sa umiestnili austrálski rockeri AC/DC, hardrocková legenda Led Zeppelin, skupiny Who a Judas Priest.