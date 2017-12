Aj česká skupina 100 °C chce svojou hudbou priviesť ľudí do extázy

Aj v Česku už majú svoju Coca-Cola Pop Star. Je ňou skupina 100 °C, minuloročný víťaz prestížnej súťaže talentov, ktorá sa u našich susedov vlani konala vôbec po prvýkrát. Skupina, ktorej hudba je zmesou tanečných štýlov, nie je na českej scéne žiadnym nováčikom.

"Víťazstvo na Coca-Cola Pop Star určite zmenilo život našej skupiny, ale my sme tri roky predtým obchádzali všetky možné festivaly," hovorí spevák a gitarista šesťčlennej formácie Jakub "Joshua" Johánek pre SME v kancelárii Sony Music Bonton, ich domovského vydavateľstva. "Tesne predtým, než sme túto súťaž vyhrali, boli sme dohodnutí, že album vydáme v malej nezávislej firme Indies Records. Sme však radi, že sme nakoniec skončili u veľkého vydavateľa. Naša hudba sa tak môže dostať veľmi ďaleko."

Na svete už je ich debutový album s názvom Evergreen. Po anglicky spievajúca skupina tvrdí, že hrá vlastnú verziu černošskej hudby - hypnotickej dub music vychádzajúcej z reggae, ktorú mieša s minimalizmom a britskou elektronickou scénou. "Dub je skvelá nadupaná rytmická hudba, má výborný zvuk aj vokály. Človeka jednoducho rozhýbe a postupne dostane do extázy. To by sme chceli aj my," vysvetľuje mladý frontman Joshua. Zvuk skupiny ešte obohacuje dídžej a dvojčlenná dychová sekcia.

Jadro kapely vzniklo v druhej polovici deväťdesiatych rokov v útulnom západočeskom mestečku Mariánske Lázne. Odvtedy 100 °C prešli niekoľkými štádiami. Pre ich mladé tváričky a dlhé vlasy ich kedysi prirovnávali k americkej tínedžerskej skupine Hanson, aj keď vraj hrali drsný hardcore.

Na svojej internetovej stránke tvrdia, že ako jedna z prvých skupín v Čechách využili služby dídžeja. Potom ich oslovil hip-hop a funky, až sa dopracovali k štýlu, ktorému hovoria mana. "Nechceme sa obmedzovať, zostať v jednom štýle. Chceme robiť niečo svoje, pôvodné. Hovoríme tomu mana, čo by sa dalo preložiť ako spontánne expandovanie myšlienok a energie do priestoru." Súvislosť s drogami však skupina rázne odmieta. "To určite nie! Je to skôr bližšie k biblii, ale to by sme tu boli do rána, kým by sme vysvetlili, čo to presne znamená," dodáva Joshua.

Na Slovensku sa 100 °C po prvýkrát predstavili minulý rok, v úlohe predskokanov známejších Support Lesbiens, počas uplynulého víkendu si zahrali na populárnom martinskom festivale Nočné vlny. Skupina sa netají tým, že poškuľuje aj za hranice bývalého spoločného štátu: "Chceli by sme sa ísť pozrieť von. Minulý rok sme už hrali v Paríži. Myslím, že robíme hudbu, ktorá si všade dokáže nájsť nejakých fanúšikov," uzatvára jej spevák a gitarista.

