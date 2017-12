Norah Jones: Sunrise

Sunrise Sunrise, sunrise Looks like mornin' in your eyes But the clocks held 9:15 for hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried 'Cause the afternoon's already come and gone And I said hoo... To you Surprise, surprise Couldn't find it in your eyes But I'm sure it's written all over my face Surprise, surprise There was something I could hide When I see we made it through another day And I said hoo... To you Now good night Throw its cover down On me again Ooh and if I'm right It's the only way To bring me back Hoo... To you Hoo...

Východ slnka Východ slnka, východ slnka vyzerá ako ráno v tvojich očiach ale na hodinách svieti dlho len 9:15 východ slnka, východ slnka nás však nemohol zlákať, ak by to aj skúšal pretože popoludnie už prišlo i odišlo A ja ti hovorím húú... Prekvapenie, prekvapenie nevidím ho v tvojich očiach som si však istá, že je vpísané v mojej tvári Prekvapenie, prekvapenie bolo niečo, čo som mohla skryť keď vidím, že sme zvládli ďalší deň A ja ti hovorím húú... Teraz dobrú noc zhoď jej prikrývku znovu na mňa Úú, a ak mám pravdu je to jediný spôsob ako ma priviesť späť húú... k tebe húú...