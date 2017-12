Ani deväť grantov múzeu nestačí

Situácia múzeí a galérií nie je na Slovensku už dlhodobo práve najlepšia. Každoročne bojuje o prežitie väčšina inštitúcií starajúcich sa o zachovanie kultúrneho dedičstva. Príbeh najmladšieho článku - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku - je príkladom, ..

4. aug 2004 o 11:00

Michal Czinege a Andrea Bartošová pri inštalácii aktuálnej výstavy 4. ateliér. FOTO - ARCHÍV MKMS



Situácia múzeí a galérií nie je na Slovensku už dlhodobo práve najlepšia. Každoročne bojuje o prežitie väčšina inštitúcií starajúcich sa o zachovanie kultúrneho dedičstva. Príbeh najmladšieho článku - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku - je príkladom, ako sa napriek snahám ťažko bez pomoci štátu v domácich pomeroch existuje.

Múzeum sídli v historickom objekte z pätnásteho storočia, známom ako Brämerova kúria na Žižkovej ulici 18 v Bratislave. "Budovu sme získali z fondu Slovenského národného múzea, o ktorú už nemal nikto záujem," hovorí riaditeľka múzea Gabriella Jarábik. Štát v roku 2002 investoval 10 miliónov korún do rekonštrukcie a utvorenia stálej expozície s názvom Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku. V tomto roku, keď múzeu pripadli aj pridružené objekty v Dolnej Strehovej a Sklabinej, dostáva múzeum na svoju činnosť rovnaký objem financií, ako keď bolo dokumentačným centrom s jednou kanceláriou na Bratislavskom hrade.

Nové objekty, ktoré patrili pod bývalý Banskobystrický kraj, sú spojené s menami veľkých literátov Imre Madácha a Kálmána Mikszátha. "Nedostali sme ani o halier viac a mali by sme dať do poriadku kaštieľ aj rodný dom," hovorí Jarábik. "Chceme využiť aj možnosti, ktoré ponúka Maďarská republika." Pri ministerstve maďarského národného kultúrneho dedičstva sú utvorené fondy, o ktorých príspevky sa môžu uchádzať aj zahraničné štátne inštitúcie. "To u nás neexistuje, my sa o štátny príspevok na ministerstve kultúry uchádzať nemôžeme."

Ako jedno z mála múzeí na Slovensku idú "Maďari" od začiatku progresívnou cestou s individuálnym hľadaním možností na finančnú stabilitu. Prvým krokom bolo vyčlenenie finančných prostriedkov pre pracovníka, ktorý by sa staral čisto o získavanie peňazí, teda o fundraising. Medzi šiestimi stálymi pracovníkmi je aj miesto projektovej manažérky, ktoré momentálne zastáva Eva Bolemantová. Za posledný rok vypracovala 32 grantov. "Vďaka nej sa nám podarilo získať deväť grantov, medzi nimi aj zahraničné," tvrdí Jarábik.

V objekte so stredovekým jadrom sa hneď po otvorení predstavili kvalitní umelci maďarskej aj slovenskej národnosti. Zámerom múzea je prezentovať umenie maďarskej menšiny na Slovensku spolu s tvorbou slovenských umelcov. Svoje umenie doteraz predstavili etablovaní umelci Ilona Némethová a Karol Pichler, ale aj študenti Vysokej školy výtvarných umení ateliéru Ivana Csudaia Michal Czinege a Andrea Bartošová. "Chceli sme prilákať návštevníkov, a to sa nám darí aj vďaka výstavnému plánu," hovorí Eva Bolemantová. "Zamerali sme sa na súčasné umenie, ktoré sa nám zdá ľuďom najbližšie."

Napriek kvalitnému programu na domáce pomery silnej mediálnej kampani, ale aj úspešným grantom, múzeum bojuje o prežitie. Jednoducho, potrebuje štátnu podporu. Súčasný názor na finančnú podvyživenosť a neschopnosť štátu postarať sa o inštitúciu, ktorú len pred rokom zriadil, komentuje výrok zodpovedného štátneho úradníka - ak nebudú peniaze, jednoducho vás zatvoríme.

ANDREA KOPERNICKÁ